Гърците все по-често пазаруват втора ръка, бизнесите търпят тежки загуби

© Гърците все по-рядко посещават ресторанти и кафенета, като същевременно увеличават покупките си от магазини за втора употреба, показват данни на гръцката статистическа агенция Елстат, цитирани от БНР.



Според публикуваната статистика оборотът на заведенията за настоящата година е с 300 милиона евро по-нисък в сравнение с миналата година. Причината – високите цени, които възпират както местните, така и туристите да посещават таверни и кафенета.



На остров Санторини заведенията отчитат 20% по-малко приходи в активния туристически сезон, а резултатите в Северна Гърция, включително в Солун и Халкидики, също са отрицателни.



Лошите приходи се отразяват и на работната сила – през октомври около 130 хиляди души са останали без работа в туристическия сектор. Липсата на клиенти обаче води и до повишаване на качеството на обслужване, тъй като заведенията се опитват да работят с по-малко персонал, отбелязват туристи в социалните мрежи.



Загубите се усещат и в текстилната и шивашката промишленост. Поради ограничените финансови възможности все повече гърци се ориентират към магазини за дрехи и обувки втора употреба или към пазарите, където се предлагат мебели и други предмети за домакинството.



Битпазарите за дрехи, обувки и домакински предмети преживяват истински ренесанс. Според оценки, публикувани в медиите, оборотът на тези пазари се е удвоил през последните пет години.