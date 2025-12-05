ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Гърците все по-често пазаруват втора ръка, бизнесите търпят тежки загуби
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:04Коментари (0)103
©
Гърците все по-рядко посещават ресторанти и кафенета, като същевременно увеличават покупките си от магазини за втора употреба, показват данни на гръцката статистическа агенция Елстат, цитирани от БНР.

Според публикуваната статистика оборотът на заведенията за настоящата година е с 300 милиона евро по-нисък в сравнение с миналата година. Причината – високите цени, които възпират както местните, така и туристите да посещават таверни и кафенета.

На остров Санторини заведенията отчитат 20% по-малко приходи в активния туристически сезон, а резултатите в Северна Гърция, включително в Солун и Халкидики, също са отрицателни.

Лошите приходи се отразяват и на работната сила – през октомври около 130 хиляди души са останали без работа в туристическия сектор. Липсата на клиенти обаче води и до повишаване на качеството на обслужване, тъй като заведенията се опитват да работят с по-малко персонал, отбелязват туристи в социалните мрежи.

Загубите се усещат и в текстилната и шивашката промишленост. Поради ограничените финансови възможности все повече гърци се ориентират към магазини за дрехи и обувки втора употреба или към пазарите, където се предлагат мебели и други предмети за домакинството.

Битпазарите за дрехи, обувки и домакински предмети преживяват истински ренесанс. Според оценки, публикувани в медиите, оборотът на тези пазари се е удвоил през последните пет години.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Бурята "Байрон" връхлита Гърция
09:22 / 05.12.2025
Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация...
17:19 / 04.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
16:54 / 04.12.2025
Федерика Могерини след ареста си: Невинна съм!
23:02 / 03.12.2025
Производител: Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си ка...
10:26 / 01.12.2025
Една от най-големите коледни атракции в Европа тази година е на п...
18:15 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Пловдив домакин на Евро 2028 за юноши до 19 години
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: