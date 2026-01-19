ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
Срещата продължи приблизително 4 часа и бе последвана от изявления на министъра на развитието на селските райони Костас Циарас.
Министърът говори за "добра и продуктивна дискусия“, по време на която са били анализирани много въпроси.
''В този контекст се съгласихме да разгледаме някои допълнителни въпроси, свързани с производствените разходи като цяло, някои въпроси, които бяха повдигнати относно цената на електроенергията от селското стопанство или начина, по който по същество ще се удържа специалният данък върху потреблението на бензиностанцията, както беше обявено до момента.И разбира се, въпроси, които засягат селскостопанския свят, въпросът за ATAK и KAEK, подкрепата за специфични култури, въпроси, които засягат както животновъдството, така и риболова или дори пчеларството.В този контекст беше договорено представители на блоковете – с които се проведе срещата с министър-председателя – също да участват в отделните комисии, които се създават, за да предоставят решения и отговори на конкретните въпроси'', заяви Циарас.
От своя страна фермерите съобщиха, че не са напълно доволни от разговорът и ще се върнат в своите блокове, където ще проведат общи събрания, за да решат дали да ескалират мобилизациите си или да преминат към други форми на мобилизация извън блокадите.
Животновъдите допълниха още, че са "срещнали стена пред себе си“.
