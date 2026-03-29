Автор: Васил Георгиев 20:58 / 29.03.2026 20:58 / 29.03.2026

Генералният секретар на Футболната конфедерация на Африка Верон Мосенго-Омба подаде оставка на фона на скандала около финала за Купата на Африка



Както е известно, от ръководството на Конфедерацията удовлетвориха жалбата на Мароко и отнеха трофея от Сенегал, присъждайки на тима служебна загуба с 0:3 във финалния мач. Сенегал спечели на терена с 1:0.



Причината бе напускането на терена на играчите на Сенегал, след като в 98-ата минута Мароко получи дузпа.



Сенегалците обжалваха решението пред Спортния арбитражен съд.



"След повече от 30 години международна професионална кариера, посветена на развитието на футбола, като игра, която обединява хората, възпитава и дава надежда, реших да освободя поста на генерален секретар на на Футболната конфедерация на Африка, за да се посветя на лични проекти – написа в профила си в една от социалните мрежи Верон Мосенго-Омба – Сега, когато мога да разсея всички подозрения, които се опитаха да ми вменят някои хора, мога да си тръгна със спокойна душа и без каквито и да е ограничения, оставяйки Конфедерацията процъфтяваща, както никога.



Искрено благодаря на президента на Футболната конфедерация на Африка Патрис Мотцепе, на моя екип и на всички, които пряко или косвено помагаха на Футболната конфедерация на Африка и африканския футбол да добие реален и впечатляващ прогрес. Ще се надяваме, че постигнатият прогрес ще бъде продължителен и устойчив“.



Верон Мосенго-Омба бе генерален секретар на Футболната конфедерация на Африка от 2021 година.



66-годишният функционер бе критикуван, че е останал на поста си и след 63 години, въпреки че по правило етрябвало да се пенсионира.



Конгоанецът бе обвиняван от част от сътрудниците на Футболната конфедерация на Африка за създаването на токсична атмосфера на работното място. Разследванията обаче не са доказали нарушения от негова страна.