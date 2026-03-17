Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за правителството в усилията му да убеди българския парламент да приеме необходимото законодателство, което ще позволи получаването на средствата за България. Днес служебният премиер Андрей Гюров е провел телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен - в него двамата са обсъдили подготовката на четвъртото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

В рамките на разговора им днес Гюров е  откроил двата основни приоритета на служебния кабинет по отношение на НПВУ: Подготовката и подаването на искането за четвърто плащане и усилията на правителството да бъде постигнат напредък по мерките, по които Европейската комисия е задържала средства поради неизпълнение

"Целта е страната ни да получи нов финансов ресурс за инвестиции в началото на лятото'', се посочва в прессъобщението на МС. 

В хода на разговора Гюров изтъкна също ангажираността на служебния кабинет към спазване на графика за изпълнение на изискванията за ефективно усвояване на европейските средства.