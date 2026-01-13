ЗАРЕЖДАНЕ...
|Еврото дойде през 2002 г., но милиарди марки така и не се върнаха
Според Буркхард Балц, член на ръководството на Дойче Бундесбанк, голяма част от старите банкноти и монети се откриват в домовете на починали възрастни родители или баби и дядовци.
"Много хора намират германски марки при разчистване на наследствени жилища“, посочва Балц.
Често пари от старата валута изскачат и от забравени куфари, стари якета или монетни колекции. Други ги откриват по време на традиционното пролетно почистване.
Такъв е и случаят с 66-годишната Брунхилде Райман-Лукас от Бад Наухайм. Пенсионерката намира няколко банкноти и монети в чекмеджета, кутийки и пликове и решава да ги предаде за обмяна в Дойче Бундесбанк. Тя признава, че решението не е било лесно.
"Имам толкова много спомени с германската марка – израснах с нея“, казва Райман-Лукас и допълва, че и до днес често пресмята цените в марки.
Въпреки че от въвеждането на еврото в Германия са изминали повече от две десетилетия, според данни на Дойче Бундесбанк все още липсват около 12 милиарда германски марки.
"Част от тях със сигурност са изгубени или унищожени“, коментира Буркхард Балц.
Федералната банка напомня, че всеки, който открие стари банкноти или монети германски марки, все още може да ги обмени. Срок за това няма, а обмяната е безплатна и може да бъде извършена във всички 31 филиала на Дойче Бундесбанк в страната. За справка – 1 евро се равнява на приблизително 2 германски марки.
