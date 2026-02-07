© Европа взе ТикТок на прицел. Държави обсъждат забраната на социалните мрежи за деца.



Във Франция прокуратурата влезе в офиса на Х на милиардера Илон Мъск. А парламентът във Великобритания обмисля забрана на негова платформа, заради приложение, което "разсъблича“ снимки, информира bTV.



Опасна мода в социалните мрежи излиза отвъд шеговитите изображения и става все по-голяма опасност за всеки в дигиталните платформи.



Приложения създават така наречените убедителни фалшификати - deepfake. Едно от популярните е разработено от компания на милиардера Илон Мъск.



През последните седмици функцията предизвика обществен гняв.



Причината - все по-често се използва в нов тренд, който стана причина и за разгорещен дебат в британския парламент.



"В Европа прилагаме законодателството си, за да защитим децата и гражданите онлайн“, заяви еврокомисарят по технологиите Хена Виркунен



Трендът "Облечи я в бикини“ превръща всяка обикновена снимка в неприлична, само с няколко команди.



В началото на годината, само в 1 ден, компания за цифрово разузнаване засича близо 200 хиляди опитa за създаване на подобни deepfake изображения.



Докладвани са и случай във Франция, който започна разследване.



Правни въпроси повдигат и в други европейски държави, обяснява юристът Георги Христов.



"Потребители използваха модел изкуственият интелект "Грок“ в рамките на платформата Х, за да разсъбличат популярни и непопулярни личности и да ги показват в порнографска светлина“, казва той.



Експертът по киберсигурност Христо Ласков показва как алгоритъмът в платформата на Мъск създават фалшификат.



"Грок“ позволява доста по-фриволно поведение, от гледна точка манипулиране на различни изображения. Тоест, най - общо казано, например, изображения на някой в планината, с шапка, или без шапка, или, за съжаление, къде-къде по-неприлични и неблагоприятни сценарии да се развият с него“, казва той.



Сред причините са по-либералните правила на платформата, обяснява експертът по безопасен интернет Антоанета Василева.



"Когато започнаха първите съмнения, Х абсолютно демонстрира, че е сложил всякакви ограничения на "Грок“, за да не се злоупотребява. Когато опитате да качите гола снимка и Chat GPT, и в други AI приложения, ще видите, че той отказва да ги приеме. Но това, което за съжаление се оказа факт, или поне така излиза от разследването, е че всъщност тези граници, които са сложени на софтуера, всъщност са преодолими“, каза тя.



Всяка страна в Европа има различни законодателства по отношение на deepfake, който преминава границата от забава в престъпление.



В Европа регламентът за дигиталните услуги въведе правила за големите социални платформи и търсачки. Има и изисквания, които задължават съдържание, генерирано с изкуствен интелект, да бъде специално обозначено.



Темата е в дневния ред и на България.



"По нашето право, това е престъпление, което се наказва със глоба, наказва се с лишаване от свобода. В този смисъл, от една страна имаме наказателна отговорност, под която могат да бъдат подведени лицата, създаващи и разпространяващи подобни съдържания.



Разбира се, по граждански ред може да бъде търсено обезщетение за вредите, травмите, психологическите травми, които са нанесени“, обясни Георги Христов.



Фалшивите изображения имат не само правни последици, но причиняват травми за жертвите. Те най-често са деца и жени, казва Антоанета Василева:



"Ако говорим за детето, то получава травма за цял живот, която е много тежка. Обикновено следват изключително много подигравки. В същото време очаквам с все повече развитие на изкуствени интелект, ако не се ограничат наистина абсолютно съзнателно от компаниите тези функции на генериране на сексуални и голи снимки, да има злоупотреби и всъщност е много важно тук нататък и законодателството как ще бъде регулирано“.



За да се ограничат злонамерените действия потребители в социалните мрежи трябва да знаят рисковете и как да се предпазят.



"Всяка една публична снимка, която фигурира ваша в интернет, може да бъде използвана срещу вас. Няма стопроцентна защита. Невъзможно е. Това е умение за информирано взимане на решения“, обяснява Христо Ласков.



Има и горещи линии за сигнали.



Една невинна шега със снимка може да създаде напълно различна реалност. А последиците могат да бъдат много по-сериозни.