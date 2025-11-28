ИЗПРАТИ НОВИНА
Европа е изправена пред вълна на птичи грип
Автор: Николина Александрова 21:35 / 28.11.2025Коментари (0)414
©
Необичайно ранното огнище на случаи на птичи грип, засягащо голям брой диви птици и птицеферми в Европа и Северна Америка, поражда опасения за повторение на предишни кризи, които доведоха до масово унищожаване на птици и повишаване на цените на фуражите, съобщи Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH), предава Reuters.

Организацията обяви, че по-ранната поява на епидемии е тревожна, но не и застрашаващ.

"Не трябва да има тревога в общественото здравеопазване. Увеличаването на броя на случаите може да има различни обяснения. Това, което трябва да разгледаме, е самият вирус“, заявява ръководителят на научния отдел на WOAH Грегорио Торес.


