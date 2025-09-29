ИЗПРАТИ НОВИНА
Елеонора Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България!
Автор: Георги Кирилов 10:08
©
България планира да построи най-голямата база на НАТО в страната като част от междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната. Това каза руският посланик в България Елеонора Митрофанова, съобщават руски медии.

"Страните членки на алианса не крият намерението си да милитаризират допълнително източния си фланг. В случая на България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО в страната по споразумение с Италия, но и закупуването на нови оръжия, създаването на "коридори за военна мобилност“ за "улесняване на движението на войските“ и други инициативи“, каза посланикът.

Митрофанова отбеляза, че българските власти също многократно са споменавали необходимостта от подготовка за евентуално увеличение на контингента на НАТО от 1200 на 5000 войници.

Руското посолство в Румъния, от своя страна, отбеляза, че НАТО също засилва присъствието си в страната.

"Под претекст за необходимостта от "военно възпиране“ на Русия, военното и политическото ръководство на Румъния се застъпва за по-нататъшно натрупване на сили на източния фланг на алианса, включително чрез увеличаване на присъствието на чуждестранни войски на нейна територия, но не е посочило конкретен срок“, отбеляза посолството. В него се посочва още, че Букурещ планира да закупи военна техника, включително нова турска корвета клас "Хисар“, американски танкове Abrams и тежки верижни гаубици.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви , че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната.


Aнонимен
преди 30 мин.
Страх ги е фашистите от НАТО, и то доста :)
Aнонимен
преди 35 мин.
Ми да, ние сме НАТО ма лельо Митро!
