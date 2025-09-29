ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Елеонора Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България!
"Страните членки на алианса не крият намерението си да милитаризират допълнително източния си фланг. В случая на България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО в страната по споразумение с Италия, но и закупуването на нови оръжия, създаването на "коридори за военна мобилност“ за "улесняване на движението на войските“ и други инициативи“, каза посланикът.
Митрофанова отбеляза, че българските власти също многократно са споменавали необходимостта от подготовка за евентуално увеличение на контингента на НАТО от 1200 на 5000 войници.
Руското посолство в Румъния, от своя страна, отбеляза, че НАТО също засилва присъствието си в страната.
"Под претекст за необходимостта от "военно възпиране“ на Русия, военното и политическото ръководство на Румъния се застъпва за по-нататъшно натрупване на сили на източния фланг на алианса, включително чрез увеличаване на присъствието на чуждестранни войски на нейна територия, но не е посочило конкретен срок“, отбеляза посолството. В него се посочва още, че Букурещ планира да закупи военна техника, включително нова турска корвета клас "Хисар“, американски танкове Abrams и тежки верижни гаубици.
По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви , че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 250
|предишна страница [ 1/42 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели | Покажи и всички отговори
Aнонимен
преди 30 мин.
0
Aнонимен
преди 35 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Отново дронове в Дания: Забелязани са да кръжат над няколко военн...
16:59 / 28.09.2025
Силно земетресение удари Западна Турция
14:15 / 28.09.2025
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват
21:31 / 27.09.2025
Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
20:12 / 27.09.2025
Осъдиха българка на затвор в Русия!
23:00 / 26.09.2025
Яхта с български флаг пробуди възмущението на гърците
22:42 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS