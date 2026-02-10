ИЗПРАТИ НОВИНА
ЕС налага забрана за унищожаването на непродадени текстилни продукти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:38Коментари (0)79
Европейската комисия прие днес нови мерки по Регламента за екодизайн на устойчиви продукти (ESPR), които ще предотвратят унищожаването на непродадени облекла, аксесоари и обувки.

Новите правила ще намалят отпадъците и вредите за околната среда, като същевременно създават равни условия за компаниите с устойчиви бизнес модели. Всяка година в Европа 4-9% от непродадените текстилни продукти се унищожават, генерирайки около 5,6 милиона тона CO₂ - почти равно на емисиите на Швеция през 2021 г.

Регламентът ESPR задължава компаниите да оповестяват обема на непродадените продукти, които изхвърлят; да се въздържат от унищожаване на облекла, аксесоари и обувки, освен при изключителни обстоятелства.

Делегираният акт уточнява, че унищожаването е позволено само при конкретни случаи, като опасност за безопасността или сериозни повреди на продукта. Националните органи ще следят за спазването на правилата.

Изпълнителният акт въвежда единен формат за докладване на непродадени стоки, като изискването ще важи от февруари 2027 г., за да могат предприятията да се адаптират.

Компаниите се насърчават да управляват по-ефективно складовите наличности;

оптимизират процесите по връщане на стоки; използват препродажба, ремонт, повторно производство, дарения или повторна употреба.

Забраната влиза в сила от 19 юли 2026 г. за големите компании и от 2030 г.  за средните предприятия;

"Текстилният сектор води прехода към устойчивост, но все още има предизвикателства. С тези мерки секторът ще може да премине към кръгови практики, като същевременно повишаваме конкурентоспособността и намаляваме зависимостите.“, каза Джесика Росвал, комисар по околната среда и кръговата икономика

Само във Франция непродадените стоки за около 630 млн. евро се унищожават всяка година. Онлайн търговията също допринася: в Германия почти 20 млн. върнати артикула се изхвърлят годишно. ESPR цели продуктите на ЕС да бъдат по-дълготрайни, повторно използваеми и рециклируеми, като подобрява ефективността и кръговия характер на икономиката.







