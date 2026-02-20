ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕК: Стоил Цицелков беше отстранен за 5 години от наблюдение на избори
"Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори", пишат от Комисията.
Това беше едно от обвиненията, заради които служебният вицепремиер подаде оставка.
