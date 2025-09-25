ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във времена на кризи!

© Домакинствата трябва да държат известна сума пари в брой у дома, за да могат да плащат за стоки от първа необходимост по време на кризи. Това показва анализ на четири основни разрушителни събития в Европа, включително пандемията и руската инвазия в Украйна през 2022 г.



Според изследване, публикувано от Европейската централна банка, потребителското търсене на банкноти в Европа се е увеличило рязко по време на всяка от поредицата кризи. Физическата валута предлага "отлична психологическа и практическа полезност“, се казва в изследването, чието заглавие призовава обществеността да "запази спокойствие и да носи пари в брой“.



Констатациите подкрепят нарастващото признание сред властите, че паричните средства са "критичен компонент на националната готовност за кризи“, пишат изследователите.



Например, те отбелязват, че властите в Холандия, Австрия и Финландия препоръчват домакинствата да държат между около 70 евро (82 долара) и 100 евро (117 долара) на човек у дома или достатъчно, за да покрият основните си нужди за около 72 часа.



В Швеция препоръката е да се държат достатъчно пари в брой, за да се закупят неща като храна, лекарства и гориво за поне една седмица. "Изчислете общата стойност на тези артикули за вашето семейство, необходими поне за една седмица. Дръжте пари в брой у дома, в малки купюри, за търговски цели, ако дигиталните методи за плащане са били прекъснати“, се казва в официалния съвет .



Обяснявайки привлекателността на банкнотите, проучването на Европейската централна банка посочва, че в моменти на остър стрес обществеността възприема парите в брой като надеждно средство за съхранение на стойност и устойчиво средство за плащане.



Пример е кризата в Испания и Португалия през април, когато имаше цялостно прекъсване на електрозахранването, което засегна платежните терминали и принуди много магазини да приемат само плащания в брой.



"Парите в брой осигуряват съществена резерва – "резервна гума“ – за платежната система“, пишат авторите на изследването. "Тази резерва е жизненоважна за всяка система, тъй като никоя система не е безпогрешна.“



Освен това безпрецедентната пандемия от Covid-19 доведе до трайно натрупване на пари в брой от европейците, водено от продължителна несигурност, включително относно бъдещите им доходи, отбелязват те.



Междувременно, пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна предизвика рязко увеличение на търсенето на пари в брой, концентрирано в страни, граничещи с Украйна или Русия. Това предполага, че "хората са реагирали на засилената близост до потенциални смущения, като са натрупали преносима ликвидност“, пишат изследователите.



Осигуряването на готовност на европейците за потенциални кризи, като война, е сред приоритетите на властите през последните години.



През март Европейската комисия издаде насоки, според които гражданите на Европейския съюз трябва да се запасят с достатъчно храна и други стоки от първа необходимост, за да се издържат поне 72 часа в случай на криза. В 18-страничния документ се казва, че Европа е изправена пред нова, по-мрачна реалност, като се посочват войната в Украйна, саботажът на критична инфраструктура и електронната война като важни фактори.