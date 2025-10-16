ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутати искат да се премахне изискването за прикачените към бутилките капачки
Звучи познато, нали? Потребителското раздразнение не е само българско явление. В Швеция след въвеждането на изискването за "tethered caps“ — прикачени капачки на бутилки до 3 литра – количеството открити капачки по плажовете се е увеличило три пъти. Това твърдение не идва от форум или социална мрежа, а от официален парламентарен въпрос до Европейската комисия, в който шведски депутати настояват мярката да бъде преразгледана. Според тях потребителите просто късат капачките, за да пият удобно – а това напълно обезсмисля екологичната идея зад промяната.
От къде започна всичко
Историята тръгва от Директива (EU) 2019/904 — т.нар. Single-Use Plastics Directive (SUPD). С нея Европейският парламент и Съветът постановяват, че всички пластмасови еднократни бутилки за напитки с вместимост до 3 литра трябва да се продават само с капачки, които остават прикрепени към съда по време на употреба. Идеята е екологична: да се предотврати замърсяването на плажове и морета с изхвърлени капачки и да се улесни рециклирането.
Впоследствие Европейската комисия прие и хармонизиран стандарт EN 17665, който определя как трябва да се проектират, произвеждат и тестват новите видове капачки. Задължението влезе в сила на 3 юли 2024 г.
Добрата идея, сблъскала се с реалността
Както често се случва с "добри идеи на хартия“, реалността се оказа по-различна. Мнозина потребители смятат, че новите капачки са неудобни, трудни за употреба и създават повече отпадък, когато се откъснат насила. Депутати от Европейския парламент вече поставиха въпроса пред Комисията в писмено запитване E-002266/2024, като подчертаха, че мярката предизвиква повече раздразнение, отколкото екологичен ефект, показва справка на "Фокус" на страницата Европейския парламент.
А защо на нашия пазар все още има бутилки без прикачени капачки?
Отговорът е прост: не всички напитки попадат под изискването и не всички производители са базирани в ЕС. Правилото важи само за пластмасови бутилки за напитки до 3 литра, произведени и пуснати на пазара в рамките на Европейския съюз. Стъклените бутилки, кеновете и някои опаковки от трети страни не са обект на директивата.
На българския пазар все още се продават напитки, произведени извън ЕС – например от Турция, Сърбия или Азия – които не подлежат на същите регулации, забеляза "Фокус" и реши да провери защо. Отговорът – Вносителите им не са задължени да сменят капачките, ако продуктът е бил произведен и опакован по старите стандарти и е внесен преди крайната дата. Освен това някои малки производители все още използват стари наличности, докато изчерпат опаковките си.
преди 45 мин.
