Цената на петрола на световните пазари може да надхвърли 150 долара за барел още в рамките на текущата седмица, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент Владимир Путин по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с други държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Изказването му е цитирано от ТАСС.

Според Дмитриев основният фактор за подобно развитие е евентуално продължително затваряне на Ормузкия проток - ключов морски коридор за световните доставки на петрол и природен газ. Той посочва, че колкото по-дълго продължи блокадата, толкова по-силно ще се повишават енергийните цени, което би задълбочило икономическите затруднения в Европейския съюз и Обединеното кралство и би удължило периода на глобално икономическо възстановяване.

В публикация в социалната мрежа "Екс“ Дмитриев пише, че при подобна ситуация цената на петрола над 150 долара за барел е напълно възможна още тази седмица. Коментарът му е направен като реакция на изявление на американския президент Тръмп, в което той съобщава за начало на блокада на Ормузкия проток.

По-късно Доналд Тръмп допълва, че Съединените щати са "в пълна бойна готовност“ и очакват "подходящ момент“ за предприемане на финални действия срещу Иран. Това изявление идва на фона на неуспешни преговори, проведени в Пакистан, при които не е постигнато споразумение между страните.

Ситуацията около Ормузкия проток се разглежда като потенциално критична за глобалните енергийни пазари, тъй като през него преминава значителна част от световния износ на петрол. Анализатори предупреждават, че всяко продължително прекъсване на трафика в региона може да доведе до рязка ценова нестабилност и засилване на геополитическото напрежение.