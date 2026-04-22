Четирима биснесмени бяха осъдени на дълги години затвор след разкриването на сложна схема за данъчни измами, включваща фиктивни компании, пране на пари и планове за инвестиции в недвижими имоти в България. Мартин Ланг (68 г.), Греъм Кълън (54 г.), Лесли Томпсън (63 г.) и Грейъм Нюъл (49 г.) са действали в съучастие, използвайки мрежа от компании (включително Linear Services в Ливингстън), за да извършат мащабна измама срещу данъчните власти на Обединеното кралство (HMRC), предава Прокуратурата в Шотландия.

Организираната група и схемата

Доказателствата, представени пред съда, разкриват как компаниите са таксували клиенти с ДДС за услуги по администриране на заплати, но в рамките на 21-месечен период не са внесли дължимите данъци в хазната. Вместо това, сумите са били пренасочвани през множество банкови сметки към четиримата обвиняеми, техните сътрудници и членове на семействата им.

В периода между септември 2015 г. и юни 2017 г. групата е присвоила общо £8,8 милиона. Откраднатите средства са били разхищавани за златни кюлчета и диаманти; луксозни автомобили, маркови дрехи и скъпи часовници и почивки в Малага, посещения на конните надбягвания "Grand National“, както и планове за изграждане на луксозен жилищен комплекс в България.

След седемседмичен процес във Върховния съд в Глазгоу, съдебните заседатели признаха Кълън, Томпсън и Нюъл за виновни в умишлено избягване на плащането на £8 831 124 под формата на ДДС. Мартин Ланг се призна за виновен за кражбата на £4 813 493.

Аргументите в съдебната зала:

Прокурорът Синейдин Коринс от Службата на кралската прокуратура (COPFS) заяви, цитиран от BBC.

"Тази сложна измама беше разбита благодарение на упоритостта и професионализма на прокурорите и разследващите от HMRC. Данъчната измама е престъпление, при което винаги има невиини жертви. Тя краде средства, които финансират обществените услуги, на които всички разчитаме

Защитата на Лесли Томпсън заяви, че той продължава да поддържа тезата за своята невинност, въпреки че е "загубил всичко“, включително семейния си дом. Оказа се, че Томпсън вече излежава друга шестгодишна присъда в Лондон за участие в подобна схема за ДДС измами. Съпругата му, Бевърли, също е получила условна присъда за ролята си в измамата.

Адвокатът на Греъм Кълън подчерта, че клиентът му е работил за реномирани счетоводни фирми в миналото и представлява минимален риск от повторно престъпление.

Според защитата на Нюъл, проблемите му започнали след натиск от хора със "съмнителен характер“. Той заяви, че изпитва "искрено разкаяние“ и осъзнава, че е трябвало да съдейства на полицията още в началото.

Мартин Ланг единствен пое отговорност и съдейства на прокуратурата. Адвокатът му изтъкна влошеното му здравословно състояние като фактор при определяне на наказанието.

Властите вече са започнали процедури по силата на законодателството за конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност (Proceeds of Crime), за да възстановят откраднатите милиони.