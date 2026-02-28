Times of Israel.
Изданието отбелязва, че няма официално потвърждение на съобщението за смъртта на Хаменей.
Няколко минути преди съобщението за вероятната смърт на Хаменей Channel 12 заяви, че според оценката на Израел Хаменей "най-малко е пострадал“ и че тази оценка се основава не на сателитни снимки, които показват, че президентският комплекс на Хаменей е разрушен, а на информация от неназовани източници.
Преди това бе съобщено, че скоро се очаква обръщение от Хаменей. Телевизионният канал заяви, че ако това е така, обръщението е било записано предварително.
Channel 12 също така заяви, че днешните удари са нанесли "много значителни щети“ на ръководството на иранския режим и неговите военни командири.
