Цените на картофите за индустриална преработка в Белгия са спаднали до 0 евро на фона на сериозен излишък на предлагане, съобщи новинарската агенция Belga.

Според последната ценова котировка на секторната федерация Belgapom, основните картофи за късно прибиране, предназначени за дългосрочно съхранение и преработка в продукти като замразени пържени картофи, са отбелязали рязък спад през последните месеци. През март цената им е паднала до около 10 евро за тон (приблизително 11 долара), а впоследствие практически е достигнала нула.

Цената се отнася за картофи, продавани на свободния пазар към големите производители на картофени продукти.

Около 70% до 80% от реколтата вече е била договорена предварително на по-високи цени, което оставя остатъчните количества изложени на слабото пазарно търсене.

Федерацията отбелязва, че през последните седмици не е била обявявана цена поради липса на търговия.

"Фермерите са продали картофите си, но на 0 евро. Всичко е по-добро от това да ги изорат или унищожат“, заяви изпълнителният директор на Belgapom Кристоф Вермеулен.

В момента производителите се сблъскват с излишък от няколкостотин хиляди тона картофи, докато търсенето от преработвателите остава ограничено, тъй като те вече разполагат с достатъчни запаси.

Сезонът на основната реколта все още продължава, което допълнително увеличава натиска върху предлагането.

Опитите за пренасочване на излишните картофи към алтернативни употреби като фураж за животни или производство на биогорива засега остават ограничени по мащаб.