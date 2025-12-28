Бурята ''Йоханес'' застигна и Финландия

© Още един човек е загинал от падащи дървета в резултат на снежната буря ''Йоханес'' в Швеция, предава The Straits Times.



С това жертвите на природната стихия стават две.



Бурята продължи пътя си, достигайки днес до Финландия.



Най-малко 130 000 домакинства в Швеция и 115 000 във Финландия останаха без електричество, докато поривите на вятъра достигнаха силата на ураган от втора категория.



Във Финландия бурята причини изключително големи щети в електроразпределителната мрежа Elenia, като тази компания изчислява, че щетите са най-големите през последните десет години, съобщи финландската обществена служба Yle.



Най-силните пориви на вятъра са регистрирани в планинския район близо до шведската граница с Норвегия. Там вятъра достигна скорост от 46 метра в секунда, което съответства на силата на ураган от втора степен, съобщава шведският Aftonbladet. В същото време морският трафик, т.е. фериботите до Оландските острови и Готланд, е ограничен поради опасните условия.



ФОКУС писа по-рано, ''Йоханес'' е взел първата си жертва вчера в Швеция.