ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Бурята ''Йоханес'' застигна и Финландия
С това жертвите на природната стихия стават две.
Бурята продължи пътя си, достигайки днес до Финландия.
Най-малко 130 000 домакинства в Швеция и 115 000 във Финландия останаха без електричество, докато поривите на вятъра достигнаха силата на ураган от втора категория.
Във Финландия бурята причини изключително големи щети в електроразпределителната мрежа Elenia, като тази компания изчислява, че щетите са най-големите през последните десет години, съобщи финландската обществена служба Yle.
Най-силните пориви на вятъра са регистрирани в планинския район близо до шведската граница с Норвегия. Там вятъра достигна скорост от 46 метра в секунда, което съответства на силата на ураган от втора степен, съобщава шведският Aftonbladet. В същото време морският трафик, т.е. фериботите до Оландските острови и Готланд, е ограничен поради опасните условия.
ФОКУС писа по-рано, ''Йоханес'' е взел първата си жертва вчера в Швеция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозона...
12:18 / 28.12.2025
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
10:34 / 28.12.2025
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп
09:46 / 28.12.2025
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
21:54 / 27.12.2025
Зеленски пристигна в Канада
20:38 / 27.12.2025
Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
11:42 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Певецът Константин: Платил съм си вече цената
23:29 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS