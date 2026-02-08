ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 жертви в Гърция през август
Според нея съдът го е признал за виновен в непредумишлено убийство по серийна небрежност, както и в телесна повреда по серийна небрежност, като е признал някои смекчаващи вината обстоятелства.
В катастрофата до магистрала Егнатия загинаха 3-ма души - двама мъже и една жена.
На 18 август 2025 г., няколкостотин метра преди пункта за събиране на пътни такси Ясмос, камионът, управляван от българския гражданин, се блъска с висока скорост в спрели от дясната страна на пътното платно автомобили. В резултат на ударът автомобила на жертвите се запалва.
Първоначално българският шофьор бе изправен пред възможността за доживотен затвор, но съдът е приел смекчаващи вината обстоятелства, както и предложението на прокуратурата да го освободи от най-тежкото обвинение, тъй като е преценил, че поведението му не отговаря на строгите дефиниции за опасно и става въпрос за пътнотранспортно произшествие по небрежност.
На заседанието защитата на шофьора е поддържала тезата, че отговорността не е единствено негова, позовавайки се на твърдението, че превозно средство на жертвите внезапно е блокирало пътя, което е попречило на възможностите му за реакция.
Подсъдимият е отведен обратно в затвора, където ще изчака делото да бъде разгледано на втора инстанция.
