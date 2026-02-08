ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 жертви в Гърция през август
Автор: Борислава Благоева 16:42Коментари (0)421
©
Български шофьор на товарен автомобил бе осъден на шест години и единадесет месеца затвор за тежката катастрофа на пунк за плащане на тол такси край град Комотини, Гърция на 18 август 2025г., предава гръцката медия Рarapolitika.

Според нея съдът го е признал за виновен в непредумишлено убийство по серийна небрежност, както и в телесна повреда по серийна небрежност, като е признал някои смекчаващи вината обстоятелства.

В катастрофата до магистрала Егнатия загинаха 3-ма души - двама мъже и една жена.

На 18 август 2025 г., няколкостотин метра преди пункта за събиране на пътни такси Ясмос, камионът, управляван от българския гражданин, се блъска с висока скорост в спрели от дясната страна на пътното платно автомобили. В резултат на ударът автомобила на жертвите се запалва.

Първоначално българският шофьор бе изправен пред възможността за доживотен затвор, но съдът е приел смекчаващи вината обстоятелства, както и предложението на прокуратурата да го освободи от най-тежкото обвинение, тъй като е преценил, че поведението му не отговаря на строгите дефиниции за опасно и става въпрос за пътнотранспортно произшествие по небрежност. 

На заседанието защитата на шофьора е поддържала тезата, че отговорността не е единствено негова, позовавайки се на твърдението, че  превозно средство на жертвите внезапно е блокирало пътя, което е попречило на възможностите му за реакция.

Подсъдимият е отведен обратно в затвора, където ще изчака делото да бъде разгледано на втора инстанция.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Сблъсъци по време на протест срещу Игрите в Милано
08:38 / 08.02.2026
Нападение над студенти в Лондон
17:46 / 07.02.2026
"Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чужде...
20:02 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:52 / 06.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
22:53 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
10:21 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: