Американски военни самолети прелетяха над Тръмп и Путин 
Автор: Илиана Пенова 23:01 / 15.08.2025
©
виж галерията
Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се срещаха на пистата в Аляска, над тях прелетяха американски военни самолети, включително изтребители и нещо, което изглежда като бомбардировач B-2, пердава CNN.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна руския президент Владимир Путин в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска. Двамата световни лидери си стиснаха ръцете.

Матюс обяснява, че съюзниците на Америка няма да са доволни от визуалния образ, пишат в свой анализ  SkyNews.

"Външният свят – Украйна, европейските съюзници – те наблюдават това и искат силен американски президент. Те със сигурност ис
кат неутрална отправна точка за дискусии“, казва той.

"Но това, което са видели там, оптиката на това, топлината, показана от Доналд Тръмп, всичко, което оптиката казва за динамиката на силите в отношенията - това няма да се приеме добре от хората, които гледат в Киев и другаде.“

Той добавя: "Ако някой си е помислил, че това ще бъде американски президент, който ще наложи мерки, ще бъде твърд с Владимир Путин - ще се чувства неспокоен от сцените, на които току-що станахме свидетели.“


Още по темата:
15.08.2025 Репортер към Путин: Ще спрете ли да убивате цивилни?
11.08.2025 Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена
11.08.2025 Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
09.08.2025 Проф. Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка
03.08.2025 Украинските бежанци у нас не могат да получават семейни помощи
11.07.2025 Желязков към Зеленски: България ще продължи да подкрепя Украйна
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Владимир Путин пристигна в американския щат Аляска
21:21 / 15.08.2025
Трима души от Балканите са убити в Боливия, единият е с български...
22:37 / 14.08.2025
Много сурови глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук в...
21:17 / 14.08.2025
Норвегия подозира руски хакери в източването на язовирна стена в ...
17:31 / 14.08.2025
Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Пути...
20:17 / 13.08.2025
Отново силно земетресение в Турция
19:08 / 13.08.2025

Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
12:22 / 14.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
назад 1 2 3 4 5 напред
