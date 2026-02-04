ИЗПРАТИ НОВИНА
35 загинали, стотици ранени и сняг над 4 метра
Автор: Николина Александрова 13:08Коментари (0)514
Северните и западните региони на Япония са изправени пред безпрецедентно зимно бедствие, след като необичайните снеговалежи отнеха живота на 35 души и раниха стотици други. Към сряда 15 префектури бяха засегнати, а количеството натрупания сняг в най-тежко засегнатите райони се оценява на 4 метра, съобщава ABC News.

Най-голям брой смъртни случаи, свързани със снеговалежите, 12 души, са регистрирани в префектура Ниигата, район за отглеждане на ориз в северната част на Япония, включително 50-годишен мъж, който е бил намерен в безсъзнание на покрива на дома си в град Уонума на 21 януари.

Японското правителство мобилизира военните да помогнат на жителите на префектура Аомори, най-тежко засегнатата област, където според AFP снеговалежът достигна 4,5 метра в изолирани райони.

Японският премиер Санае Такаичи председателства извънредно заседание на правителството във вторник, като поиска от министрите да положат всички усилия за защита на човешкия живот.







