|3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
Решението за увеличение на заплатите бе взето от Федералното бюро за уреждане на трудови спорове към социалното министерство. В Австрия около 41% от детските заведения, включително групи за малки деца, детски градини и детски ясли, са частни, но колективният трудов договор обхваща само част от персонала в тези институции.
За останалите служители минималната заплата се договаря ежегодно от синдикатите и Федералното бюро за уреждане на трудови спорове.
Синдикатът на служителите в частния сектор (GPA) заяви, че новото увеличение ще осигури реален ръст на покупателната способност на персонала.
