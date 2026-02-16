ЗАРЕЖДАНЕ...
|bTV пуска ново предаване
"Моята кухня е номер едно“ е световен феномен, в който кулинарни двойки влизат в ожесточено съревнование помежду си, в което ще трябва да демонстрират талант, познания, страст и отношение към храната. Освен умения в готвенето, участниците ще трябва да се справят с още едно сериозно предизвикателство - работата в екип. Това ще се случва под зоркото око и вещото ръководство на четирима топ готвачи, които ще имат решаващата дума в състезанието между отборите. Финалният залог е наградата от 75 000 евро.
Шеф Павел Павлов и шеф Любен Койчев се присъединяват към вече обявените съдии в предаването - шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров. Заедно те ще решат кой да спечели голямата награда и престижната титла "Моята кухня е номер едно“.
Четиримата съдии са сред най-популярните имена в българската съвременна кулинария. Владимир Тодоров е собственик на няколко култови заведения в столицата, а Любомир Тодоров е главен готвач в петзвездни локации у нас. Павел Павлов е собственик на световно признат български бранд за занаятчийски шоколад, а Любен Койчев е главен готвач и преподавател в една от най-престижните кулинарни академии в Европа. Четиримата представители на съдийския колектив в шоуто са с богат международен опит в ресторанти, отличени с една и повече звезди "Мишлен", както и множество награди.
Сред претендентите за голямата награда има както популярни личности, така и обикновени хора, с различни взаимоотношения помежду си - майка и дъщеря, съпрузи, приятели, бизнес и романтични партньори. Някои от участниците са готвачи с опит, а други - запалени любители с коренно различни професии. В дебютния сезон на "Моята кухня е номер едно“ около печката ще се вихрят ресторантьори, протезист, погребален агент, банкери, брокер на недвижими имоти, банкови служители, зъботехнически лаборанти, IT специалист и други хора с разнообразни интереси, но една напълно обща черта - специалното отношение към храната.
Притиснати от времето, участниците ще имат задачата да организират, сготвят и поднесат на своите гости съвършената вечеря - тристепенно меню за 10 души, което ще бъде оценявано от съдиите и останалите участници. От пазаруването, през приготвянето на заготовките, до аранжирането на масата - кулинарните двойки ще трябва да покажат отношението си към всеки детайл, защото основната философия в "Моята кухня е номер едно“ гласи, че добрият готвач трябва да умее да създава атмосфера, а добрата храна - да разказва истории.
