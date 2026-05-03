Холивудската звезда Чарлийз Терон призна, че на този етап от живота си е сложила пауза на сериозните обвързвания, за да се посвети изцяло на своите дъщери. Носителката на "Оскар“ сподели, че въпреки ентусиазма на децата ѝ тя да излиза на срещи, тя не си представя отново да споделя един покрив с друг човек.

Звездата от "Бързи и яростни“ разказа пред Дрю Баримор, че в момента търси нещо много конкретно и предпочита по-голяма дистанция в личните си отношения.

Терон разкри, че дъщерите ѝ проявяват жив интерес към нейния социален живот и дори я насърчават да бъде по-активна, задавайки ѝ въпроси за нейните съобщения и срещи. Въпреки това актрисата е категорична, че децата винаги остават неин основен приоритет. Тя обясни, че може би нагласата ѝ за самостоятелен живот ще се промени едва когато момичетата пораснат и напуснат семейния дом.

Водещата Дрю Баримор, която също е майка на две деца, изрази пълна подкрепа към подхода на Терон, подчертавайки важността на това родителят да постави наследниците си на първо място. Двете се съгласиха, че в тяхната житейска ситуация е невъзможно приоритетите да бъдат подредени по друг начин.

Чарлийз Терон е изградила семейството си чрез осиновяване, като това е било нейно намерение от самото начало. Тя осинови по-голямата си дъщеря Джаксън през 2012 г., а по-малката – Август, през 2015 г.. Днес Август е на 11 години, а актрисата продължава да поддържа тезата, че изборът ѝ за имунизация на семейния мир чрез самостоятелност е най-правилният за нея в настоящия момент.