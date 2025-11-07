Зуека с нова доста различна визия

© Васил Василев – Зуека отдавна е сред най-разпознаваемите лица на българския шоубизнес – актьор, комик, телевизионен водещ, а в последните години и художник, който живее в Испания.



Днес той изглежда по-различно от всичко, което сме свикнали да виждаме на малкия екран – Зуека е пуснал брада и сякаш напълно е променил стила си. Новата му визия предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и вдъхнови мнозина с усещането за спокойствие и свобода, което излъчва.



Снимка с новия имидж на Зуека наскоро сподели актрисата Йоана Темелкова, която заедно със съпруга си, актьора Мартин Гяуров, беше на почивка в Испания.



Кадърът, публикуван в социалните ѝ профили, показва усмихнатия Васил Василев с прошарена брада, небрежен стил и онзи познат топъл поглед, който сякаш казва повече от думи.



Мнозина фенове веднага забелязаха промяната и не скриха възхищението си – "Истински артистичен“, "Едно ново излъчване“, "Зуека си е същият – просто по-мъдър“ гласят част от коментарите.



След като напусна България през 2021 г., Зуека се отдаде изцяло на рисуването и създаването на изкуство. Днес той представя картините си в различни галерии, а почитателите му следят с интерес всяка нова изложба. Темите му са пъстри, позитивни и винаги с намигване – точно като неговия хумор.



Промяната във външния му вид – новата брада и артистичният стил – е не просто моден акцент. Тя изглежда като естествено продължение на вътрешната му трансформация.



Брадата му сякаш символизира новата му философия: да живееш по-бавно, по-истински, без излишна суета.



И може би именно това е най-вдъхновяващото – че зад брадата и новия стил стои същият Зуек, който винаги е бил различен, истински и обичан, пише Edna.bg.