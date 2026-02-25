ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Зрители: Безобразно, лишено от морал поведение!
Доста неприятно впечатление на зрителите обаче направи един член на журито - Азис. Ето какво казва по този повод зрител, чието мнение сякаш обобщава голяма част от мненията на хората:
За жалост цяла вечер слушаме и гледаме гърдите на изпадналия за внимание Азис! Безобразно, лишено от морал поведение! Не му се получи с проваления концерт и реши да ни занимава с психичните си отклонения и по телевизията! Не знам защо се толерира тази селяния и деградация!
Все пак голяма част от аудиторията ви са деца, наистина е жалко! Костинбротския удря нови дъна! Вече няма какво да покаже и пробва с пошлост, както всъщност прави цял живот! Жалко! Иначе за Иво, браво!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3525
|предишна страница [ 1/588 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства при...
09:58 / 25.02.2026
Кавгите носят нещастие днес
07:54 / 25.02.2026
The Telegraph: Руски шпиони изкупуват недвижими имоти край военни...
08:54 / 25.02.2026
Почина бащата на Есил Дюран
22:31 / 24.02.2026
За втори път пловдивчанка влиза в риалити, за да търси любовта
17:20 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS