Зрители: Безобразно, лишено от морал поведение!

© Нова тв Във втория епизод на "Като две капки вода" всички деветима участници се отличиха с впечатляващи имитации, чрез които превърнаха старта на седмицата в истински празник. Но победителят бе само един и това е Иво Димчев. Той се превъплъти в образа на великата Едит Пиаф като изпълни песента "Non, je ne regrette rien".



Доста неприятно впечатление на зрителите обаче направи един член на журито - Азис. Ето какво казва по този повод зрител, чието мнение сякаш обобщава голяма част от мненията на хората:



За жалост цяла вечер слушаме и гледаме гърдите на изпадналия за внимание Азис! Безобразно, лишено от морал поведение! Не му се получи с проваления концерт и реши да ни занимава с психичните си отклонения и по телевизията! Не знам защо се толерира тази селяния и деградация!



Все пак голяма част от аудиторията ви са деца, наистина е жалко! Костинбротския удря нови дъна! Вече няма какво да покаже и пробва с пошлост, както всъщност прави цял живот! Жалко! Иначе за Иво, браво!