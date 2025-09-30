ИЗПРАТИ НОВИНА
Златка Райкова: Той беше грешка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:43
©
"Не съм била държанка на мъж! Аз и зависимост са две несъвместими понятия.“ В това е категорична знойната силиконка Златка Райкова. Сексбомбата разкрива душата си пред любопитни фенове в инстаграм.

"Аз съм диване, а не дама“, определя персоната си дългокраката моделка.

За своите 39 години русокоската, която сама си изкарва парите, неведнъж си е патила в любовта. Грешките изграждат силен характер у Злати, която изобщо не цепи басма на мъжете с комплекси.

"Аз не готвя, защото нямам време! Ако някой намира в това причина да не ме обича, значи наистина не ме обича“, смята пиперливата плеймейтка.

Като видна публична личност силиконката живо се интересува от новите риалитита. Най-любимото й, разбира се, е "Биг брадър“ и го следи с интерес.

"Ще коментираме скоро“, планира бившата на Джизъса.

Русото изкушение цели два пъти превзема най-известната къща у нас. Първото й участие е през вече далечната 2013-а, което се оказва ключово в живота й.

"Израснах много в сезона. За мен беше преломен момент“, спомня си топкрасавицата.

През 2018 г. моделката за втори път е сред звездите на формата. Тогава тя влиза в риалитито заедно с бившия си мъж - футболиста Благой Георгиев. Връзката им е сравнително нова и сериозна. Двамата просто летяха на крилете на щастието, показват любов като от приказките. Навън плеймейтката и футболистът създават семейство и син Благой-младши. Но като всяка приказка и тяхната си има край.

"Не бях добър човек с него. Той не извличаше от мен нищо, агресираше ме. Просто чакахме момента, в който всичко ще приключи“, категорична е Златка, която отчита отношенията си като "грешка“.


