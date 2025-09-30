ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Златка Райкова: Той беше грешка
"Аз съм диване, а не дама“, определя персоната си дългокраката моделка.
За своите 39 години русокоската, която сама си изкарва парите, неведнъж си е патила в любовта. Грешките изграждат силен характер у Злати, която изобщо не цепи басма на мъжете с комплекси.
"Аз не готвя, защото нямам време! Ако някой намира в това причина да не ме обича, значи наистина не ме обича“, смята пиперливата плеймейтка.
Като видна публична личност силиконката живо се интересува от новите риалитита. Най-любимото й, разбира се, е "Биг брадър“ и го следи с интерес.
"Ще коментираме скоро“, планира бившата на Джизъса.
Русото изкушение цели два пъти превзема най-известната къща у нас. Първото й участие е през вече далечната 2013-а, което се оказва ключово в живота й.
"Израснах много в сезона. За мен беше преломен момент“, спомня си топкрасавицата.
През 2018 г. моделката за втори път е сред звездите на формата. Тогава тя влиза в риалитито заедно с бившия си мъж - футболиста Благой Георгиев. Връзката им е сравнително нова и сериозна. Двамата просто летяха на крилете на щастието, показват любов като от приказките. Навън плеймейтката и футболистът създават семейство и син Благой-младши. Но като всяка приказка и тяхната си има край.
"Не бях добър човек с него. Той не извличаше от мен нищо, агресираше ме. Просто чакахме момента, в който всичко ще приключи“, категорична е Златка, която отчита отношенията си като "грешка“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1511
|предишна страница [ 1/252 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ванга избира името й и става нейна кръстница: Наша певица чукна 4...
13:50 / 30.09.2025
Какво представлява Синдромът на самозванеца?
12:09 / 30.09.2025
"Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
10:48 / 30.09.2025
След 18 години брак - неочакван звезден развод
09:53 / 30.09.2025
Не се включвайте в интриги, месечният хороскоп за октомври за вси...
06:00 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS