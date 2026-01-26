ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
"Сбогом, Слънчице мое. Как ще живея без теб. Вержи… Вержи…“, написа Колев във Facebook, изразявайки болката си от загубата.
Виржиния Илиева е била медицинска сестра и през годините е помагала на деца със заболявания. С Живко Колев се запознават на сватбата с първата му съпруга, а по-късно животът ги събира в дългогодишна връзка. Двамата са заедно близо 30 години, без да сключват граждански брак.
Живко Колев е сред знаковите имена в българската популярна култура, поет и автор на текстове на песни, един от създателите на трио НЛО. Той е написал 107 от песните, изпълнявани от групата, оставили трайна следа в българската музикална сцена.
Съболезнования към поета и близките му изразиха редица известни личности от българския културен и музикален живот. Сред тях са Йорданка Христова, Кристина Димитрова, Ники Априлов и други негови колеги и приятели.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в нед...
17:22 / 25.01.2026
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Рако...
16:24 / 25.01.2026
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти,...
15:39 / 25.01.2026
Това е най-романтичното място за Свети Валентин
16:02 / 25.01.2026
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS