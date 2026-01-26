Живко Колев: Сбогом, слънчице мое

© Почина Виржиния Илиева, жената до поета и текстописец Живко Колев. Тъжната новина бе съобщена от самия него чрез публикация в социалните мрежи.



"Сбогом, Слънчице мое. Как ще живея без теб. Вержи… Вержи…“, написа Колев във Facebook, изразявайки болката си от загубата.



Виржиния Илиева е била медицинска сестра и през годините е помагала на деца със заболявания. С Живко Колев се запознават на сватбата с първата му съпруга, а по-късно животът ги събира в дългогодишна връзка. Двамата са заедно близо 30 години, без да сключват граждански брак.



Живко Колев е сред знаковите имена в българската популярна култура, поет и автор на текстове на песни, един от създателите на трио НЛО. Той е написал 107 от песните, изпълнявани от групата, оставили трайна следа в българската музикална сцена.



Съболезнования към поета и близките му изразиха редица известни личности от българския културен и музикален живот. Сред тях са Йорданка Христова, Кристина Димитрова, Ники Априлов и други негови колеги и приятели.