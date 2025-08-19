ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жандармерия патрулира на плажове по Черноморието, забраниха къпането
На морския бряг вятърът се усили и от днес сутринта спасителите развяват червения флаг, започвайки от Ефорие чак до Мангалия. Жандармеристите също дойдоха на плажа "Венера“, за да подкрепят спасителите, които предупреждават туристите да не влизат във водата.
Спасителите обясняват на туристите, че не им е позволено да се впускат във вълните. Въпреки че вълните не са големи, има много силни течения. Поради това плуването в морето е забранено във всички курорти на южното крайбрежие. Полицията каза, че ще отидат и на плажа в Юпитер, защото там има туристи, които не разбират, че нямат право да влизат в морето, когато е вдигнат червен флаг. През уикенда на "Сейнт Мери“ четирима души загубиха живота си, след като се впуснаха във вълните.
