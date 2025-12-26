ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Заседяването около масата по празниците носи риск
Автор: Десислава Томева 08:24Коментари (0)112
©
Празниците носят удоволствие, споделени трапези и разпускане, но често оставят и "следпразничен отпечатък“ върху здравето. Един от най-често подценяваните проблеми е повишаването на холестерола – не само при хората, които вече имат високи стойности, но и при онези, които по принцип са в норма.

Истината е, че холестеролът не се покачва за ден, но празничното преяждане и препиване могат да дадат силен тласък на процеси, които остават незабелязани до първите лоши лабораторни резултати.

ФОКУС се допита до лекарите, а те обясниха, че най-големият проблем не е едно конкретно ястие, а комбинацията от няколко фактора:

– Мазни меса, колбаси, сланина, масло, сметана, сирена с висока масленост и пържени храни увеличават "лошия“ LDL холестерол. По празниците те често присъстват ежедневно и в големи количества.

– Домашни и купешки сладкиши, кори, маргарини и някои полуфабрикати съдържат транс мазнини, които едновременно повишават LDL и понижават "добрия“ HDL холестерол.

– Умереното количество алкохол може да повиши HDL, но празничното препиване има обратен ефект – увеличава триглицеридите, натоварва черния дроб и влошава липидния профил.

– Сладки напитки, десерти, бял хляб и тестени изделия стимулират синтеза на триглицериди и косвено влияят върху холестерола.

Не на последно място е "празничното заседяване“.

Дългите часове на масата и пред телевизора допълнително забавят метаболизма на мазнините.

Защо да внимават и хората с нормален холестерол

Нормалните стойности не са гаранция за "имунитет“. При част от хората холестеролът реагира бързо на хранителни излишества, особено ако има наследствена предразположеност, инсулинова резистентност или наднормено тегло, споделя пред ФОКУС д-р Невена Иванова.

Проблемът е, че повишението често остава без симптоми. Холестеролът не боли, докато не се превърне в сърдечно-съдов риск.

Ако вече сме оплескали картинката е добре да помислим – Как да върнем холестерола в нормални граници след празниците?

Добрата новина е, че в повечето случаи стойностите могат да се повлияят положително още в рамките на няколко седмици.

Връщане към балансирано хранене

– Ограничаване на мазните меса и колбасите

– Повече риба (особено мазна морска – сьомга, скумрия, сардина)

– Замяна на маслото с зехтин

– Повече зеленчуци, бобови храни и пълнозърнести продукти

Фибрите са ключови

Разтворимите фибри (овес, ябълки, боб, леща, ленено семе) помагат за намаляване на LDL холестерола, като ограничават усвояването му в червата.

Ограничаване на алкохола

Дори кратка пауза от алкохол след празниците може осезаемо да подобри липидния профил.

Повече движение

Редовната физическа активност повишава "добрия“ HDL холестерол и подпомага изгарянето на излишните мазнини. Не е нужно да е екстремна – бързо ходене, плуване или колоездене са напълно достатъчни.

Контролни изследвания

Добре е липидният профил да се изследва 3–4 седмици след празниците, а не веднага, за да се види реалният ефект и да се избегне излишна тревожност.

Ако високите стойности се задържат въпреки промените в начина на живот, консултацията с лекар е задължителна. Самолечението и хранителните добавки "на сляпо“ не са решение.


Още по темата: общо новини по темата: 204
26.12.2025 26 декември – Денят на бащата
26.12.2025 Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще остане цялата година
25.12.2025 Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези дни
25.12.2025 Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
25.12.2025 Кметът на община Марица с поздрав за Рождество Христово
25.12.2025 Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мартеници 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: