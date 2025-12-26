ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заседяването около масата по празниците носи риск
Истината е, че холестеролът не се покачва за ден, но празничното преяждане и препиване могат да дадат силен тласък на процеси, които остават незабелязани до първите лоши лабораторни резултати.
ФОКУС се допита до лекарите, а те обясниха, че най-големият проблем не е едно конкретно ястие, а комбинацията от няколко фактора:
– Мазни меса, колбаси, сланина, масло, сметана, сирена с висока масленост и пържени храни увеличават "лошия“ LDL холестерол. По празниците те често присъстват ежедневно и в големи количества.
– Домашни и купешки сладкиши, кори, маргарини и някои полуфабрикати съдържат транс мазнини, които едновременно повишават LDL и понижават "добрия“ HDL холестерол.
– Умереното количество алкохол може да повиши HDL, но празничното препиване има обратен ефект – увеличава триглицеридите, натоварва черния дроб и влошава липидния профил.
– Сладки напитки, десерти, бял хляб и тестени изделия стимулират синтеза на триглицериди и косвено влияят върху холестерола.
Не на последно място е "празничното заседяване“.
Дългите часове на масата и пред телевизора допълнително забавят метаболизма на мазнините.
Защо да внимават и хората с нормален холестерол
Нормалните стойности не са гаранция за "имунитет“. При част от хората холестеролът реагира бързо на хранителни излишества, особено ако има наследствена предразположеност, инсулинова резистентност или наднормено тегло, споделя пред ФОКУС д-р Невена Иванова.
Проблемът е, че повишението често остава без симптоми. Холестеролът не боли, докато не се превърне в сърдечно-съдов риск.
Ако вече сме оплескали картинката е добре да помислим – Как да върнем холестерола в нормални граници след празниците?
Добрата новина е, че в повечето случаи стойностите могат да се повлияят положително още в рамките на няколко седмици.
Връщане към балансирано хранене
– Ограничаване на мазните меса и колбасите
– Повече риба (особено мазна морска – сьомга, скумрия, сардина)
– Замяна на маслото с зехтин
– Повече зеленчуци, бобови храни и пълнозърнести продукти
Фибрите са ключови
Разтворимите фибри (овес, ябълки, боб, леща, ленено семе) помагат за намаляване на LDL холестерола, като ограничават усвояването му в червата.
Ограничаване на алкохола
Дори кратка пауза от алкохол след празниците може осезаемо да подобри липидния профил.
Повече движение
Редовната физическа активност повишава "добрия“ HDL холестерол и подпомага изгарянето на излишните мазнини. Не е нужно да е екстремна – бързо ходене, плуване или колоездене са напълно достатъчни.
Контролни изследвания
Добре е липидният профил да се изследва 3–4 седмици след празниците, а не веднага, за да се види реалният ефект и да се избегне излишна тревожност.
Ако високите стойности се задържат въпреки промените в начина на живот, консултацията с лекар е задължителна. Самолечението и хранителните добавки "на сляпо“ не са решение.
