Заличиха Григор Димитров

© Григор Димитров няма да се завърнe на един от своите любими турнир - този в шведската столица Стокхолм, който ще се проведе между 13-и и 19-и октомври. Новината стана ясна преди ден след обновяването на листа със заявките на играчите за надпреварата.



Сега разбираме още една неприятна новина за Григор - бившият номер три няма да се появи и във Виена, съдейки по сериозните жокери, които ни дадоха организаторите на турнира.



Досега лицето на Григор фигурираше в промоционалния плакат за събитието, но вече можем да видим, че лицето му е заличено на официалния сайт, а името му не фигурира и в секцията за списъка с играчи на тазгодишното издание на надпреварата в австрийската столица (20-26 октомври).