|Заличиха Григор Димитров
Сега разбираме още една неприятна новина за Григор - бившият номер три няма да се появи и във Виена, съдейки по сериозните жокери, които ни дадоха организаторите на турнира.
Досега лицето на Григор фигурираше в промоционалния плакат за събитието, но вече можем да видим, че лицето му е заличено на официалния сайт, а името му не фигурира и в секцията за списъка с играчи на тазгодишното издание на надпреварата в австрийската столица (20-26 октомври).
