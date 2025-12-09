ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заедно са! Показаха се официално
41-годишната поп звезда сподели публикация в Instagram в събота, 6 декември, включваща интимни снимки и видеоклипове от посещение в Япония, което е включвало и 53-годишния бивш министър-председател на Канада.
На една от снимките Пери и Трюдо се гушкат, позирайки буза до буза за селфи на открито. Видео в карусела показва двойката, хранеща се заедно — включващо и моменти, в които се гледат влюбено — докато друго заснема двойката на това, което изглежда като интерактивна арт изложба.
"Токио моменти на турне и още", написа Пери под публикацията в социалните медии.
По време на пътуването си в Япония — което е част от нейното текущо турне Lifetimes Tour — певицата се присъедини към Трюдо по време на посещението му при бившия министър-председател на Япония Фумио Кишида и съпругата му Юко в сряда, 3 декември. 68-годишният Кишида сподели снимка на групата, позираща до коледно дърво, в публикация в X, наричайки Пери "партньорката“ на Трюдо.
"Бившият министър-председател на Канада Джъстин Трюдо посети Япония със своята партньорка и се присъедини към мен и съпругата ми за обяд“, написа той в надписа си на японски. "По време на мандата му като министър-председател се срещахме многократно като колеги лидери, а когато посетих Канада, работихме заедно за укрепване на двустранните отношения, включително формулирането на "Плана за действие Япония-Канада“, потейки се рамо до рамо. Радвам се, че продължаваме да поддържаме това приятелство по този начин.“
Трюдо по-късно изрази същото чувство, когато пресподели съобщението на Кишида.
"Страхотно е да те видя @kishida230“, написа той в надписа си. "Аз и Кейти бяхме толкова щастливи, че имахме възможността да седнем с теб и Юко. Благодаря ти, Фумио, за приятелството ти и продължаващия ти ангажимент както към международния ред, основан на правила, така и към по-добро бъдеще за всички.“
Пери и Трюдо първоначално предизвикаха слухове за романс през лятото, когато бяха забелязани на среща в Монреал, Канада.
По това време на първата им публична среща, изпълнителката на "Bandaids" наскоро се беше разделила с бившия си годеник, Орландо Блум, през юни. Междувременно, Трюдо се беше разделил със съпругата си, Софи Грегоар, след 18 години брак през 2023 г.
Източник по-рано заяви пред PEOPLE, че Трюдо е "преследвал“ номинираната за Грами изпълнителка още от срещите им в Монреал.
"Той дори летя до Калифорния, за да я види по време на почивката ѝ от турнето“, каза вътрешният източник. "Те имат лесна връзка. Тя го намира за привлекателен. Той е бил много уважителен.“
Пери и Трюдо направиха първата си публична поява като двойка на 25 октомври. Те присъстваха на кабаретно шоу в Crazy Horse Paris, за да отбележат рождения ден на майката на едно дете, според TMZ. На снимките двойката можеше да бъде видяна да излиза от театъра, държейки се за ръце и усмихвайки се, пише Edna.bg.
