ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Според официалното съобщение на областния управител, ограничението е в сила за дните 12 и 13 август и обхваща всички плажове в района, с изключение на Сейрек, Керпе, Кумджагъз, Кованагъзъ и Мичо, където условията са по-благоприятни. В останалите зони морето е опасно, а спасителните екипи са инструктирани да не допускат хора във водата.
Коджаели, разположен на брега на Черно море, е популярна дестинация за летовници от Истанбул и околните региони, но районът е известен и с резките промени във времето и силните течения. Локалните власти редовно налагат временни забрани, за да предотвратят инциденти с удавяне.
Метеоролозите предупреждават, че в следващите дни морето ще остане неспокойно, а вълните могат да достигнат опасна височина. Експертите съветват туристите да следят актуалните предупреждения и да не подценяват силата на Черно море, дори когато времето изглежда спокойно от брега, съобщиха от Meteo Balkans.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 612
|
|предишна страница [ 1/102 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хоро на "Бяла роза" с красиви девойки на плажа в Китен стана хит
14:52 / 13.08.2025
Никой не позна Поли Генова на тази снимка
10:23 / 13.08.2025
Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да ...
09:37 / 13.08.2025
Първият в историята, преплувал най-големия български залив, празн...
08:39 / 13.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS