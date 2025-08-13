Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието

© Черно море отново напомни, че е непредсказуемо и опасно. Местните власти в турския вилает Коджаели издадоха забрана за плуване на част от плажовете заради неблагоприятни метеорологични и морски условия. Решението беше обявено след предупреждение за силни вълни, бурни течения и променящи се ветрове, които крият сериозен риск за къпещите се.



Според официалното съобщение на областния управител, ограничението е в сила за дните 12 и 13 август и обхваща всички плажове в района, с изключение на Сейрек, Керпе, Кумджагъз, Кованагъзъ и Мичо, където условията са по-благоприятни. В останалите зони морето е опасно, а спасителните екипи са инструктирани да не допускат хора във водата.



Коджаели, разположен на брега на Черно море, е популярна дестинация за летовници от Истанбул и околните региони, но районът е известен и с резките промени във времето и силните течения. Локалните власти редовно налагат временни забрани, за да предотвратят инциденти с удавяне.



Метеоролозите предупреждават, че в следващите дни морето ще остане неспокойно, а вълните могат да достигнат опасна височина. Експертите съветват туристите да следят актуалните предупреждения и да не подценяват силата на Черно море, дори когато времето изглежда спокойно от брега, съобщиха от Meteo Balkans.