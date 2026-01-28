ИЗПРАТИ НОВИНА
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
Автор: Илиана Пенова 08:05Коментари (0)502
©
За първи път от средата на 2021 г. насам курсът на еврото се повиши вчера до 1,20 долара, пише Reuters.

Това се случи след като президентът Доналд Тръмп пренебрегна скорошната му слабост на долара, изостряйки разпродажбите на зелените пари и покачвайки йената, еврото и паунда преди решението за политиката на Федералния резерв.

Единната валута за последно беше с 0,36% по-слаба до 1,1994 долара.

Паундът поевтиня с 0,33% до 1,3796 долара, след като се повиши с 1,2% в предишната сесия, достигайки най-високото си ниво от 2021 г.

Индексът на долара, който измерва щатската валута спрямо шест основни конкурента, се повиши с 0,22% до 96,114, след като спадна с над 1% в предходната сесия, достигайки четиригодишно дъно от 95,566.

Във вторник Тръмп заяви, че стойността на долара е "страхотна“, когато беше попитан дали смята, че е спаднал твърде много. Търговците приеха коментарите му като сигнал за засилване на продажбите на долари.


