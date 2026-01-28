ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|За първи път от години: Курсът на еврото скочи
Това се случи след като президентът Доналд Тръмп пренебрегна скорошната му слабост на долара, изостряйки разпродажбите на зелените пари и покачвайки йената, еврото и паунда преди решението за политиката на Федералния резерв.
Единната валута за последно беше с 0,36% по-слаба до 1,1994 долара.
Паундът поевтиня с 0,33% до 1,3796 долара, след като се повиши с 1,2% в предишната сесия, достигайки най-високото си ниво от 2021 г.
Индексът на долара, който измерва щатската валута спрямо шест основни конкурента, се повиши с 0,22% до 96,114, след като спадна с над 1% в предходната сесия, достигайки четиригодишно дъно от 95,566.
Във вторник Тръмп заяви, че стойността на долара е "страхотна“, когато беше попитан дали смята, че е спаднал твърде много. Търговците приеха коментарите му като сигнал за засилване на продажбите на долари.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1846
|предишна страница [ 1/308 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS