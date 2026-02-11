ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се предлага поне един месец на старата й цена
"Всеки празник е свързан с емоции, със желанието да зарадваме близките ни хора с един или друг жест. За съжаление, в днешния материален свят по-често се насочваме именно към материалното и това нещо е подклаждано от непрестанните реклами, които ни заливат буквално от всякъде, придружени и с оферти за най-различни отстъпки. Първо, че се появяват стоки, които са изключително атрактивни, тематични и е много трудно, когато човек е емоционално приповдигнат, да подмине такава оферта. И второ, защото там има и отстъпки, а има дори и предложения за отпускане на потребителски кредити. И ние вече дори да сме финансово затруднени в този момент, когато много искаме дадено нещо, което е добре маркетирано, да го поднесем на някого, сме подпомогнати и от тази допълнителна възможност", коментира тя.
Руменова обърна внимание, че за да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се предлага поне един месец на старата й цена преди офертата. Но когато продуктите са нови стои абсолютно адекватният въпрос, как тогава са намалени. "Обикновено подаръците за свети Валентин са такива, които по някакъв начин са емблема на празника и, за съжаление, са с много кратък живот, трудно се съхраняват. Говорим тук за тези свещи сърчица, декорации всякакви, дори предмети, които няма как да ползваме в ежедневието си", уточни тя.
Експертът ни посъветва, когато избираме подарък за любим човек да обмислим какво обича и какво би го зарадвало. "Ако се насочим към някакъв тип сувенири, то тогава може би е добре да заложим на такива, които са алтернатива на еднократните. Да речем чаши, прибори, чаша за кафе, които всеки един би ползвал, отивайки на работа. Можем да подарим също и контейнерчета за наливна козметика", препоръча Руменова.
"Традиционен подарък вече е да се поднасят ваучери, можем да помислим за каква широка гама от стоки и услуги да бъдат те. Почти всеки магазин или голям търговски център предлагат такива ваучери за всички или за част от обектите си. Тук много важно е, обаче, да видим какъв е срокът на валидност на този ваучер. Можем да помислим, дори тези ваучери да са за някакви пътувания, които биха зарадвали близкия човек. Всички неща, които са свързани повече с емоции, не толкова с материално", обърна внимание тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:15 / 11.02.2026
Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито ...
22:12 / 10.02.2026
Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
22:27 / 10.02.2026
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS