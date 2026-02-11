© ФОКУС Много голяма грешка, която правим, когато пазаруваме онлайн, е, че изчакваме винаги до последния момент по една или друга причина. Тогава се налага да използваме бърза доставка, което означава допълнителни разходи. Това каза основателят на платформата "Ние, потребителите“ Габриела Руменова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.



"Всеки празник е свързан с емоции, със желанието да зарадваме близките ни хора с един или друг жест. За съжаление, в днешния материален свят по-често се насочваме именно към материалното и това нещо е подклаждано от непрестанните реклами, които ни заливат буквално от всякъде, придружени и с оферти за най-различни отстъпки. Първо, че се появяват стоки, които са изключително атрактивни, тематични и е много трудно, когато човек е емоционално приповдигнат, да подмине такава оферта. И второ, защото там има и отстъпки, а има дори и предложения за отпускане на потребителски кредити. И ние вече дори да сме финансово затруднени в този момент, когато много искаме дадено нещо, което е добре маркетирано, да го поднесем на някого, сме подпомогнати и от тази допълнителна възможност", коментира тя.



Руменова обърна внимание, че за да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се предлага поне един месец на старата й цена преди офертата. Но когато продуктите са нови стои абсолютно адекватният въпрос, как тогава са намалени. "Обикновено подаръците за свети Валентин са такива, които по някакъв начин са емблема на празника и, за съжаление, са с много кратък живот, трудно се съхраняват. Говорим тук за тези свещи сърчица, декорации всякакви, дори предмети, които няма как да ползваме в ежедневието си", уточни тя.



Експертът ни посъветва, когато избираме подарък за любим човек да обмислим какво обича и какво би го зарадвало. "Ако се насочим към някакъв тип сувенири, то тогава може би е добре да заложим на такива, които са алтернатива на еднократните. Да речем чаши, прибори, чаша за кафе, които всеки един би ползвал, отивайки на работа. Можем да подарим също и контейнерчета за наливна козметика", препоръча Руменова.



"Традиционен подарък вече е да се поднасят ваучери, можем да помислим за каква широка гама от стоки и услуги да бъдат те. Почти всеки магазин или голям търговски център предлагат такива ваучери за всички или за част от обектите си. Тук много важно е, обаче, да видим какъв е срокът на валидност на този ваучер. Можем да помислим, дори тези ваучери да са за някакви пътувания, които биха зарадвали близкия човек. Всички неща, които са свързани повече с емоции, не толкова с материално", обърна внимание тя.