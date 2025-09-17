© Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост. Когато имате зададен маршрут, приложението:



- ще съобщава за приближаване към зона за проверка на средната скорост



- ще индикира влизане в зоната



- ще покаже лента с изминато и оставащо разстояние



- ще обяви напускане на зоната



Функцията се активира автоматично, когато автомобилът навлезе в зона с камери, измерващи средна скорост и предоставя на шофьора визуална индикация директно на екрана на навигацията.



​При навлизане в отсечка за контрол Waze показва специален символ в лявата част на екрана, който индикира началото на измерването.



По време на преминаването през целия участък приложението изчислява средната скорост на автомобила.