ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
Той беше свързан с отделните кранове за студена и топла вода, с които се е сблъсквал всеки, който е бил в Лондон. Играчът трябваше да избере между четири световни столици, къде всъщност е тази "забележителност", пише Петел.
Седящият на Стола на знанието призна, че се е объркал от въпроса и директно поиска помощ от водещия Ники Кънчев. Той пък направо блесна с отговора си, като показа подробни познания по лондонските детайли.
Във Фейсбук обаче мненията се разделиха по повод този въпрос. За едни той е прекалено лесен, други обаче смятат, че той е подигравка и е в стил "автобусна спирка в Непал".
Въпреки помощта на Кънчев, играчът не стигна по-напред, след като изхаби другите два жокера на следващия въпрос и в крайна сметка си тръгна само с 500 лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1254
|предишна страница [ 1/209 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвал...
22:36 / 12.09.2025
Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
19:06 / 12.09.2025
Известен готвач заплаши популярен влогър: Да си извади ограничите...
18:58 / 12.09.2025
Ново лице в БНТ
11:46 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
10:15 / 12.09.2025
Алла Пугачова: Русия ме предаде
18:31 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS