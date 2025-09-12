Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата

© Въпрос за 1000 лева предизвика дискусия между феновете в "Стани богат" в социалните мрежи.



Той беше свързан с отделните кранове за студена и топла вода, с които се е сблъсквал всеки, който е бил в Лондон. Играчът трябваше да избере между четири световни столици, къде всъщност е тази "забележителност", пише Петел.



Седящият на Стола на знанието призна, че се е объркал от въпроса и директно поиска помощ от водещия Ники Кънчев. Той пък направо блесна с отговора си, като показа подробни познания по лондонските детайли.



Във Фейсбук обаче мненията се разделиха по повод този въпрос. За едни той е прекалено лесен, други обаче смятат, че той е подигравка и е в стил "автобусна спирка в Непал".



Въпреки помощта на Кънчев, играчът не стигна по-напред, след като изхаби другите два жокера на следващия въпрос и в крайна сметка си тръгна само с 500 лева.