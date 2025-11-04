ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Въпреки развода те останаха приятели и то с привилегии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:09Коментари (0)367
©
Оказва се, че и между бившите съпрузи Дженифър Гарнър и Бен Афлек действа своеобразно "споразумение за приятели с привилегии". Това твърди източник на изданието RadarOnline, според когото необичайната договорка между актьорите е изненадала настоящия партньор на Гарнър и поставила връзката им на изпитание.

Гарнър и Афлек се разведоха през 2018-а след 13 години брак, но останаха в добри отношения в името на трите си деца, които отглеждат заедно. Въпреки това близки до бившата двойка твърдят, че напоследък тяхното приятелство е придобило "по-интимен характер".

"Джен и Бен винаги са имали силна връзка, изградена върху любов и доверие. Напоследък обаче тази близост се задълбочи и те все по-често търсят вниманието един на друг", коментира източник, цитиран от изданието.

По думите на запознати "споразумението" не е с цел възобновяване на връзката, а по-скоро резултат от смесица между обич, носталгия и емоционална близост. "Не става въпрос за това да се съберат отново. По-скоро това е начин да намерят утеха един в друг. Те имат история, която малцина биха могли да разберат", посочва източникът.

Според световната преса Дженифър Гарнър е поставила ясни граници в отношенията си с Афлек. 

"Тя е била напълно откровена с него и в техните подновени отношения няма среднощни разговори, преспивания или романтични жестове. Дженифър обича настоящия си годеник и възнамерява да се омъжи за него", твърдят запознати. Те допълват, че Бен Афлек, който наскоро поднови отношенията си с бившата си съпруга Дженифър Лопес, напълно уважава границите, поставени от Гарнър.

"Бен има огромно уважение към Джен. Тя беше до него в най-мрачните му моменти и той й има безусловно доверие", казва близък до актьора. 

Двамата се запознават на снимачната площадка през 2001-а, а година по-късно сключват брак. След повече от десетилетие заедно се разделят, но запазват близки отношения. По думите на техни общи приятели границата между емоционалната подкрепа и интимността постепенно се е размила, особено в момент, когато Афлек преминавал през "труден период". "Джен има тази уникална способност да го успокоява и да го кара да се чувства разбран", коментират източници.

Въпреки това хора от обкръжението на Гарнър изразяват загриженост за възможните последици от новото "споразумение". "Годеникът й е наясно с връзката, която бившите споделят, и се опитва да проявява разбиране", казва близък до актрисата. "Но за всички е очевидно, че нещата се усложняват. Джен все още не може напълно да се откъсне от Бен."


Още по темата: общо новини по темата: 2061
04.11.2025 Принц Уилям спечели важно съдебно дело срещу известно списание
04.11.2025 Нов звезден годеж на хоризонта
04.11.2025 Дъщерята на Доган - вип гримьорка, майка й - актриса
04.11.2025 Завръщане на стар проблем е алармирал съпругата на Брус Уилис, че е тежко
болен
04.11.2025 Известната съпруга на богат българин днес става на 58
03.11.2025 Натали Трифонова с погача за бебе Арън
предишна страница [ 1/344 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Известната съпруга на богат българин днес става на 58
08:37 / 04.11.2025
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" к...
08:07 / 04.11.2025
Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на к...
19:17 / 03.11.2025
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
12:05 / 02.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
България в еврозоната
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: