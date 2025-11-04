ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въпреки развода те останаха приятели и то с привилегии
Гарнър и Афлек се разведоха през 2018-а след 13 години брак, но останаха в добри отношения в името на трите си деца, които отглеждат заедно. Въпреки това близки до бившата двойка твърдят, че напоследък тяхното приятелство е придобило "по-интимен характер".
"Джен и Бен винаги са имали силна връзка, изградена върху любов и доверие. Напоследък обаче тази близост се задълбочи и те все по-често търсят вниманието един на друг", коментира източник, цитиран от изданието.
По думите на запознати "споразумението" не е с цел възобновяване на връзката, а по-скоро резултат от смесица между обич, носталгия и емоционална близост. "Не става въпрос за това да се съберат отново. По-скоро това е начин да намерят утеха един в друг. Те имат история, която малцина биха могли да разберат", посочва източникът.
Според световната преса Дженифър Гарнър е поставила ясни граници в отношенията си с Афлек.
"Тя е била напълно откровена с него и в техните подновени отношения няма среднощни разговори, преспивания или романтични жестове. Дженифър обича настоящия си годеник и възнамерява да се омъжи за него", твърдят запознати. Те допълват, че Бен Афлек, който наскоро поднови отношенията си с бившата си съпруга Дженифър Лопес, напълно уважава границите, поставени от Гарнър.
"Бен има огромно уважение към Джен. Тя беше до него в най-мрачните му моменти и той й има безусловно доверие", казва близък до актьора.
Двамата се запознават на снимачната площадка през 2001-а, а година по-късно сключват брак. След повече от десетилетие заедно се разделят, но запазват близки отношения. По думите на техни общи приятели границата между емоционалната подкрепа и интимността постепенно се е размила, особено в момент, когато Афлек преминавал през "труден период". "Джен има тази уникална способност да го успокоява и да го кара да се чувства разбран", коментират източници.
Въпреки това хора от обкръжението на Гарнър изразяват загриженост за възможните последици от новото "споразумение". "Годеникът й е наясно с връзката, която бившите споделят, и се опитва да проявява разбиране", казва близък до актрисата. "Но за всички е очевидно, че нещата се усложняват. Джен все още не може напълно да се откъсне от Бен."
