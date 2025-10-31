ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Водещата на "Ергенът: Любов в рая": Заради евентуални срещи на Анна не оставаше за храна за мен
Признанието на актрисата е заради множеството хейт коментари, с които я засипват в социалните мрежи. От първи епизод на "Ергенът" бившата на Рахал е залята от критики по повод драстичното й отслабване. Всеки се чуди: "Защо Райнето е толкова изкльощавяла и хапва ли си изобщо?". Водещата изяснява ситуацията така:
"Не е ген, не е постродилно състояние, не е от кърменето. Просто продукцията трябваше да се застрахова, че има достатъчно бюджет за евентуални срещи на Анна, и не оставаше за храна за мен", споделя с насмешка русокоската, която миналата година роди второ момченце.
"Да видим сега дали рязко ще напълня бузки", надява се още хубавицата.
На шега или не, Райна умело загатва темата за капризите на най-скандалната участничка във формата - Нейно Величество Анна-Шермин. С претенции до небето и дубайска класа, сексбомбата е трън в очите на ергенките, а и на зрителите.
Шермин има строги изискванията към кавалерите си, държи на скъпите бижута, "private" джетовете и лукса във всяка форма. Претенции, заради които продукцията рязко обеднява, неспособна да покрие дворцовите й срещи.
Със своите 48 килограма, силиконови импланти и ринопластика Анна е убедена, че няма по-красива мацка в имението. Въпреки че имаше съперница за сърцето на Краси в лицето на Киара, Шермин я отстрани от обсега му, доказвайки, че винаги е на върха, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2029
|предишна страница [ 1/339 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
64 години от деня, в който човечеството видя собствената си гибел...
19:21 / 30.10.2025
Един от най-богатите ни банкери днес става на 65
14:46 / 30.10.2025
Гръцки депутат за българите в Кавала: Нагли туристи и професионал...
14:27 / 30.10.2025
Установиха нарушения в две от най-популярните предавания на NOVA
12:54 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS