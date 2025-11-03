ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Водеща показа новия силикон
Райна Караянева по принцип не е от жените, които се натрапват с вулгарни форми. Тя държи на сексапила, но никога не минава границите на добрия вкус, за разлика от доста други популярни дами у нас, включително и повечето участнички в риалитито, което блондинката води.
Тези дни обаче звездата от "Ергенът: Любов в рая" направи нещо необичайно. Тя показа в социалните мрежи свои снимки с напращели форми, които са осезаемо по-забележителни в сравнение с преди. Веднага се заговори, че най-вероятно е сменила силикона.
Бившата жена на Башар Рахал отдавна разхожда силиконово деколте, което обаче до скоро само елегантно загатваше и никога не си позволяваше да разкрива повече, отколкото позволява добрият вкус. В най-новата серия селфита, която сподели с феновете си, обаче почти цялата й гръд е на показ. Ако деколтето й беше слязло още два сантиметра по-надолу, вече нямаше да има смисъл от бюстието, с което водещата се е снимала.
От двете снимки, които показва, ясно личи, че гърдите й са набъбнали. Сравнение със снимка от началото на връзката с мъжа й – д-р Стефан Церовски, показва доста по-скромни форми. По стечение на обстоятелствата на първата снимка с него, която Райна показа в социалните мрежи, тя е с дълбоко деколте, така че лесно може да види разликата между "преди" и "сега".
Какво може да е накарало бившата манекенка да смени силикона? Д-р Церовски наскоро сподели в "Преди обед", че предпочита натурални, а не тунинговани жени – нещо, в което доста хора се усъмниха, имайки предвид, че е с жената с най-много корекции на носа в родния хайлайф, пише "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2056
|предишна страница [ 1/343 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 44 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS