ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Водеща показа новия силикон
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:25Коментари (2)1231
©
След като смени мъжа, роди втори син и завърши Факултета по журналистика, Райна Караянева се е заела да променя и външния си вид. Водещата на "Ергенът: Любов в рая" гордо пъчи нов силикон. Разликата в сравнение с преди не е голяма, но е видима.

Райна Караянева по принцип не е от жените, които се натрапват с вулгарни форми. Тя държи на сексапила, но никога не минава границите на добрия вкус, за разлика от доста други популярни дами у нас, включително и повечето участнички в риалитито, което блондинката води. 

Тези дни обаче звездата от "Ергенът: Любов в рая" направи нещо необичайно. Тя показа в социалните мрежи свои снимки с напращели форми, които са осезаемо по-забележителни в сравнение с преди. Веднага се заговори, че най-вероятно е сменила силикона.

Бившата жена на Башар Рахал отдавна разхожда силиконово деколте, което обаче до скоро само елегантно загатваше и никога не си позволяваше да разкрива повече, отколкото позволява добрият вкус. В най-новата серия селфита, която сподели с феновете си, обаче почти цялата й гръд е на показ. Ако деколтето й беше слязло още два сантиметра по-надолу, вече нямаше да има смисъл от бюстието, с което водещата се е снимала. 

От двете снимки, които показва, ясно личи, че гърдите й са набъбнали. Сравнение със снимка от началото на връзката с мъжа й – д-р Стефан Церовски, показва доста по-скромни форми. По стечение на обстоятелствата на първата снимка с него, която Райна показа в социалните мрежи, тя е с дълбоко деколте, така че лесно може да види разликата между "преди" и "сега".

Какво може да е накарало бившата манекенка да смени силикона? Д-р Церовски наскоро сподели в "Преди обед", че предпочита натурални, а не тунинговани жени – нещо, в което доста хора се усъмниха, имайки предвид, че е с жената с най-много корекции на носа в родния хайлайф, пише "Уикенд".


Още по темата: общо новини по темата: 2056
03.11.2025 За първи път тя споделя публично щастието, което я връхлетя
03.11.2025 Бивша чалгаджийка се разведе с богатия си съпруг
03.11.2025 Алекс Богданска обяви 4000 лева тарифа
03.11.2025 Разкриха новия мъж на Светлана Гущерова. Богат е!
03.11.2025 Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
03.11.2025 Преди да забогатее Тони Стораро ядял картофи дори на закуска
предишна страница [ 1/343 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 44 мин.
0
 
 
Надуваема кукла. Боц и ще се спихне. И за милион не бих легнал с нея.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025
Ивет Алевтинко е новата "Мисис България World 2025"
10:07 / 02.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
Черна събота в Пловдив, загина втори моторист
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: