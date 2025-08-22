Внучката на Христо Стоичков е в трескава подготовка

© Чаровната Миа, първородната внучка на футболната ни легенда Христо Стоичков, явно е взела част от таланта на дядо си, но… той е насочен по-скоро в рисуването.



Тази есен малкото момиче, което буквално израсна пред очите на цяла България, покрай участието й в различни реклами на Кауфланд, ще бъде трети клас. Нетърпелива да се срещне със съучениците си, тя вече е започнала да се подготвя за първия учебен ден. Миа е била видяна миналата седмица във веригата да си избира неща за училище, защото там в момента е пълно с какви ли не атрактивни за децата училищни пособия.



Същата близка по-късно разказала, че малкото момиченце най-много обича да си купува моливи и боички и непрекъснато моли дядо си да й купува подаръци, свързани за рисуване. "Тя е много талантлива и ако продължава с този интерес е много вероятно да стане голям художник като порасне“, коментира жената.



Хора, които са имали възможност да работят с дядо й по различни проекти пък твърдят, че той освен талантлив, е и изключително дисциплиниран. Ако внучката му е наследила и част от дисциплината на дядо си, тогава ще може да постигне всичко, което иска, коментира семейната позната, пише HotArena.