ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Внучката на Христо Стоичков е в трескава подготовка
Тази есен малкото момиче, което буквално израсна пред очите на цяла България, покрай участието й в различни реклами на Кауфланд, ще бъде трети клас. Нетърпелива да се срещне със съучениците си, тя вече е започнала да се подготвя за първия учебен ден. Миа е била видяна миналата седмица във веригата да си избира неща за училище, защото там в момента е пълно с какви ли не атрактивни за децата училищни пособия.
Същата близка по-късно разказала, че малкото момиченце най-много обича да си купува моливи и боички и непрекъснато моли дядо си да й купува подаръци, свързани за рисуване. "Тя е много талантлива и ако продължава с този интерес е много вероятно да стане голям художник като порасне“, коментира жената.
Хора, които са имали възможност да работят с дядо й по различни проекти пък твърдят, че той освен талантлив, е и изключително дисциплиниран. Ако внучката му е наследила и част от дисциплината на дядо си, тогава ще може да постигне всичко, което иска, коментира семейната позната, пише HotArena.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:06 / 21.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се пр...
22:14 / 20.08.2025
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Т...
15:27 / 20.08.2025
A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5
11:45 / 20.08.2025
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:01 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS