ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Внучката на Христо Стоичков е в трескава подготовка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12Коментари (0)386
©
Чаровната Миа, първородната внучка на футболната ни легенда Христо Стоичков, явно е взела част от таланта на дядо си, но… той е насочен по-скоро в рисуването.

Тази есен малкото момиче, което буквално израсна пред очите на цяла България, покрай участието й в различни реклами на Кауфланд, ще бъде трети клас. Нетърпелива да се срещне със съучениците си, тя вече е започнала да се подготвя за първия учебен ден. Миа е била видяна миналата седмица във веригата да си избира неща за училище, защото там в момента е пълно с какви ли не атрактивни за децата училищни пособия.

Същата близка по-късно разказала, че малкото момиченце най-много обича да си купува моливи и боички и непрекъснато моли дядо си да й купува подаръци, свързани за рисуване. "Тя е много талантлива и ако продължава с този интерес е много вероятно да стане голям художник като порасне“, коментира жената.

Хора, които са имали възможност да работят с дядо й по различни проекти пък твърдят, че той освен талантлив, е и изключително дисциплиниран. Ако внучката му е наследила и част от дисциплината на дядо си, тогава ще може да постигне всичко, което иска, коментира семейната позната, пише HotArena.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:06 / 21.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се пр...
22:14 / 20.08.2025
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Т...
15:27 / 20.08.2025
A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5
11:45 / 20.08.2025
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:01 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Лято 2025
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: