Виктория Георгиева е сред най-слушаните изпълнители на "Евровизия"

Българската певица Виктория Георгиева, която бе наш посланик на Евровизия в последните две години, е сред най-слушаните изпълнители на песенния конкурс. Това стана ясно, след като от сайта на събитието стартираха класацията си топ 50 най-гледани изпълнения през 2021 г.



Списъкът се съставя спрямо броя гледания в YouTube през последните 12 месеца. Въпреки това той не поставя ограничения кога е публикувано видеото и така в класацията попадат и някои от най-известните артисти в Евровизия за всички времена. Сред тях са Кончита Вурст, Мария Шерифович и Руслана.



Към настоящия момент са представени 10-те песни, поставени на последните места в списъка. Измежду тях Виктория участва на 49-а позиция с Growing Up Is Getting Old, която пя на конкурса в Ротердам тази пролет. Предвид, че песента й за 2020-а – Tears Are Getting Sober бе спрягана като фаворит за победа, вероятно е по-напред в класацията да попадне и тя.