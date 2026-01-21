ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Вицепрезидентът на САЩ ще става баща за четвърти път
"Много сме развълнувани да споделим, че Уша е бременна с четвъртото ни дете, момче. Уша и бебето се чувстват добре и всички с нетърпение очакваме да го посрещнем в края на юли", се казва в съвместното им изявление.
Бременността на Уша е исторически момент, тъй като за първи път действаща втора дама ще роди дете, докато заема поста си. В американската история подобни случаи са по-характерни за първите дами.
Сред най-известните примери е Франсис Кливланд, съпругата на президента Гроувър Кливланд, която ражда дъщеря си Естер в Белия дом през 1893 г.
Жаклин Кенеди също ражда по време на президентския мандат на съпруга си. Третото й дете обаче умира два дни по-късно вследствие на хиалинно-мембранна болест.
Иначе в изявлението си семейство Ванс определя периода като "вълнуващ" и изразява благодарност към военните лекари и медицинския персонал, които се грижат за тях, пише dir.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3074
|предишна страница [ 1/513 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 32 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Двойна се оказа трагедията с Томи Лий Джоунс. Не е умряла само дъ...
14:43 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ
11:19 / 21.01.2026
Защо хората, родени между 1985 и 1995 г., изглеждат по-добре от п...
09:18 / 21.01.2026
Голямо щастие за една зодия днес, тъга за друга, победа за трета
09:09 / 21.01.2026
Днес става на 72, дълги години живее извън България
08:44 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS