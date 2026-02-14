ЗАРЕЖДАНЕ...
|Веселин Маринов прати фенове в ступор
Копчетата са били на ръба да се скъсат. Почитатели на певеца подхванаха темата с чувство за хумор.
"Напълнял е още повече, поне с 6-7 килограма. Време е да тръгне на фитнес".
Маринов е започнал да придобива формата на друга популярна личност - бившият волейболист Любо Ганев, известен със своята внушителна осанка. За феновете обаче са най-важни гласът, емоцията и присъствието му на сцената.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
