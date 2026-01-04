Веселин Маринов не издържа и се разплака в ефир

© bTV "Имахме едно неповторимо поколение във футбола. И аз се страхувам да не се разчувствам при смъртта на Димитър Пенев". Това сподели по време на участието си в студиото на "120 минути" певецът Веселин Маринов. Той не издържа и в очите му заблестяха издайнически сълзи, когато спомена "Пеневата чета".



"Неслучайно хората ги наричаха така. Аз не мога да си представя по-големи герои на новото време от тях. Това са истинските герои на България. Ние сме много разединени, злобни, завистливи хора и това може би ни пречи основно да вървим напред. Но какво направиха тези момчета - това обединение на страната по никакъв друг начин не го видяхме през всичките тези години. И то в най-тежките! Боже, не мога да забравя това време! Хората стъпваха по таваните на колите, мачкаха ги...", коментира Веско Маринов.



"Казвал ми е хубави думи за това, което правя. Всички знаят какво излъчване имаше този човек! Каква доброта струеше от него", сподели той.



Певецът бе категоричен, че ще отиде на стадион "Васил Левски", за да остави едно цвете в памет на Димитър Пенев.



"Това е особено важно сега, когато са поставени на изпитание Петър Хубчев, Любослав Пенев, Боби Михайлов... Това са хора, които трябва да останат с нас още дълги години, защото такива като тях няма още скоро да видим".



Пред водещия Светослав Иванов Веско Маринов сподели, че на паметната дата 17 ноември 1993-а на парижкия стадион "Парк дьо Пренс", когато нашите футболисти победиха Франция е бил сам.



"Гледах мача в една мансарда в Германия, където живеех от 1989 г. И бях на рожден ден на един мой приятел сърбин. Горе, в таванската стаичка, имаше кабелна телевизия. Но бях сам! Не мога да кажа какъв рев, какво чудо, какво съм изживял от тоя знаменит пас на Любослав Пенев! И това незабравимо отиграване. Не само на самия удар. Ударът беше последното", описа емоциите любимият на хиляди певец.