Венета Райкова с нова придобивка

© Венета Райкова отново е на гребена на вълната. Бившата водеща на "Горещо“ и "Папараци“, която преди няколко години се бе оттеглила от телевизията, се завърна на малкия екран с гръм и трясък - този път като лицето на "Преди обед“ по Би Ти Ви. Още в първите дни от новия сезон Райкова показа, че е получила не само доверието на телевизията, но и солидна доза обгрижване, което рядко се предоставя дори на най-утвърдените звезди.



Венета разполага с личен шофьор, предоставен й от медията, видяха папараците на "Ретро“. Всеки ден той я взема от луксозния й дом в затворен комплекс с басейн в близост до хотел "Плиска“ и я връща обратно след снимки. За самата журналистка това е удобство, което й позволява да се концентрира върху новата си телевизионна роля, а за медията – начин да покаже, че държи изключително много на звездното си попълнение. Преди дни, след края на предаването Райкова се качи в колата, която я отведе до дома и, където я очакваше 16-годишният й син Патрик.



Венета не скри, че решението да приеме предложението от Би Ти Ви не е било лесно. "Два месеца крия от вас тази новина“, призна тя пред зрителите още в първото издание като водеща. И допълни: "Мъжът, който е до мен, ми постави условие - да избера него или работата. Както виждате, съм тук пред вас, но ще направя всичко възможно да запазя и връзката си“.



С други думи, за завръщането й на екран е имало сериозна семейна драма. В крайна сметка обаче от медията очевидно са били готови да направят всякакви компромиси и да предоставят най-добрите условия само и само Райкова да застане отново пред камерата.



През последните години "На кафе“ с Гала е абсолютният лидер в този часови диапазон. Нито едно предаване не успя да се доближи до рейтинговите му показатели. От Би Ти Ви обаче явно са решени този път да атакуват сериозно и да й отнемат първенството. Райкова е избрана за оръжието им в тази битка. Така че е в ход война Гала - Венета за рейтинг.



Очакванията са големи — с острия си език, директните въпроси и умението да вади най-интересното от гостите си тя би могла да вкара "Преди обед“ в съвсем нова категория. Сред първите й събеседници в студиото бяха Сашка Васева, която дълго време отсъстваше от публичното пространство, и току-що задомената за пореден път фолк певица Мария.



И докато зрителите още обсъждат първите изяви на Венета, в социалните мрежи не липсват и критики, и одобрения. Едни се радват, че тя отново е на екран, други пък смятат, че стилът й е прекалено агресивен за сутрешно предаване.



През времето на телевизионното си отсъствие Райкова се беше преквалифицирала в писателка и гадателка, като написа няколко женски романа и издаде свои авторски гадателски карти.