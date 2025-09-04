© Фокус Великата българска певица Валя Балканска беше голямата изненада преди днешния старт на световните квалификации на България и на европейския шампион Испания.



Легендата, чийто глас се носи в космоса изпя "Излел е Дельо хайдутин", за да изуми с изпълнението си звездите на Испания, цяла България и препълнения Национален стадион "Васил Левски". С нея бе и виртуозният Петър Янев, който свиреше на каба гайда.



Срещата от група "Е" на пресявките за Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, започва в 21:45 часа българско време.



Това ще е първи домакински двубой за България срещу Испания в исторически план.



