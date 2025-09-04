ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испания да настръхнат
Автор: Александър Антонов 21:58Коментари (0)38
© Фокус
Великата българска певица Валя Балканска беше голямата изненада преди днешния старт на световните квалификации на България и на европейския шампион Испания. 

Легендата, чийто глас се носи в космоса изпя "Излел е Дельо хайдутин", за да изуми с изпълнението си звездите на Испания, цяла България и препълнения Национален стадион "Васил Левски". С нея бе и виртуозният Петър Янев, който свиреше на каба гайда.

Срещата от група "Е" на пресявките за Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, започва в 21:45 часа българско време. 

Това ще е първи домакински двубой за България срещу Испания в исторически план.



Още по темата: общо новини по темата: 596
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/100 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина Джорджо Армани
16:25 / 04.09.2025
Google се срина, няколко часа след като получи санкция от 425 мил...
16:11 / 04.09.2025
Най-щастливият ден за всяка една зодия през септември
13:00 / 04.09.2025
"Гугъл" спря да функционира
10:30 / 04.09.2025
Брад Пит ще снима в България, търси статисти
09:03 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на...
08:35 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Честито, легендо!
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съединението и празник на Пловдив
Военният парад в Пекин-2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: