ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испания да настръхнат
Легендата, чийто глас се носи в космоса изпя "Излел е Дельо хайдутин", за да изуми с изпълнението си звездите на Испания, цяла България и препълнения Национален стадион "Васил Левски". С нея бе и виртуозният Петър Янев, който свиреше на каба гайда.
Срещата от група "Е" на пресявките за Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, започва в 21:45 часа българско време.
Това ще е първи домакински двубой за България срещу Испания в исторически план.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 596
|предишна страница [ 1/100 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина Джорджо Армани
16:25 / 04.09.2025
Google се срина, няколко часа след като получи санкция от 425 мил...
16:11 / 04.09.2025
Най-щастливият ден за всяка една зодия през септември
13:00 / 04.09.2025
"Гугъл" спря да функционира
10:30 / 04.09.2025
Брад Пит ще снима в България, търси статисти
09:03 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на...
08:35 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS