В морето в Созопол се появи кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
Автор: Георги Кирилов 15:03
© Facebook
Жена разказа за уникално явление, на което е станала свидетел. Тя уточни, че кадрите са направени в Созопол след кратка буря с дъжд и градушка вчера.

Жената написа:

В морето близо до брега се появи този ясно очертан кръг от вълни, видимо различен цвят и водата все едно бълбукаше, след което, очертанията се разшириха и след около 20минути се сляха с морето.

Потребител на мрежата дава подробен отговор какво представлява това уникално явление?

Това, което описвате – ясно очертан кръг с различен цвят, бълбукане и постепенно разширяване, докато изчезне в морето – е много характерно явление и има няколко ключови обяснения, особено след буря с дъжд и градушка:

Какво се е случило:

Смесване на сладка и солена вода

Дъждът и градушката внасят голямо количество сладка, по-лека вода в морето.

Тя остава на повърхността и при определени условия се събира в концентриран "джоб“ или кръг.

Когато започне да се смесва със солената вода, разликата в плътността и температурата прави цвета различим.

Турбуленции и въздушни мехурчета

Градушката и бурните вълни вкарват много въздух в повърхността на водата.

Този въздух излиза нагоре под формата на мехурчета – затова изглежда, сякаш "бълбука“.

Пяната е резултат от въздушните мехурчета и разбиването на органичен материал.

Подводни течения след буря

При силни дъждове в морето често се вливат потоци (дори малки дерета по плажа), които носят тиня, пясък и органични вещества.

Те могат да оформят видим "пласт“ или кръг във водата.

Разширяване и изчезване



С течение на времето вълните и теченията разсейват този концентриран "джоб“.

Затова за около 15–20 минути кръгът се разширява и се слива с морето, докато вече няма видим контраст.

Най-вероятното обяснение във Вашия случай е комбинация от дъждовна/градушкова вода (по-лека и различна на цвят), смесена със солената морска, плюс въздушни мехурчета и пяна от бурята.

Затова сте видели онзи "жив“ кръг, който бълбука и се разширява като дъх на морето.


предишна страница [ 1/127 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
