|В морето в Созопол се появи кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
Жената написа:
В морето близо до брега се появи този ясно очертан кръг от вълни, видимо различен цвят и водата все едно бълбукаше, след което, очертанията се разшириха и след около 20минути се сляха с морето.
Потребител на мрежата дава подробен отговор какво представлява това уникално явление?
Това, което описвате – ясно очертан кръг с различен цвят, бълбукане и постепенно разширяване, докато изчезне в морето – е много характерно явление и има няколко ключови обяснения, особено след буря с дъжд и градушка:
Какво се е случило:
Смесване на сладка и солена вода
Дъждът и градушката внасят голямо количество сладка, по-лека вода в морето.
Тя остава на повърхността и при определени условия се събира в концентриран "джоб“ или кръг.
Когато започне да се смесва със солената вода, разликата в плътността и температурата прави цвета различим.
Турбуленции и въздушни мехурчета
Градушката и бурните вълни вкарват много въздух в повърхността на водата.
Този въздух излиза нагоре под формата на мехурчета – затова изглежда, сякаш "бълбука“.
Пяната е резултат от въздушните мехурчета и разбиването на органичен материал.
Подводни течения след буря
При силни дъждове в морето често се вливат потоци (дори малки дерета по плажа), които носят тиня, пясък и органични вещества.
Те могат да оформят видим "пласт“ или кръг във водата.
Разширяване и изчезване
С течение на времето вълните и теченията разсейват този концентриран "джоб“.
Затова за около 15–20 минути кръгът се разширява и се слива с морето, докато вече няма видим контраст.
Най-вероятното обяснение във Вашия случай е комбинация от дъждовна/градушкова вода (по-лека и различна на цвят), смесена със солената морска, плюс въздушни мехурчета и пяна от бурята.
Затова сте видели онзи "жив“ кръг, който бълбука и се разширява като дъх на морето.
