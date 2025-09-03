В морето в Созопол се появи кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше

© Facebook Жена разказа за уникално явление, на което е станала свидетел. Тя уточни, че кадрите са направени в Созопол след кратка буря с дъжд и градушка вчера.



Жената написа:



В морето близо до брега се появи този ясно очертан кръг от вълни, видимо различен цвят и водата все едно бълбукаше, след което, очертанията се разшириха и след около 20минути се сляха с морето.



Потребител на мрежата дава подробен отговор какво представлява това уникално явление?



Това, което описвате – ясно очертан кръг с различен цвят, бълбукане и постепенно разширяване, докато изчезне в морето – е много характерно явление и има няколко ключови обяснения, особено след буря с дъжд и градушка:



Какво се е случило:



Смесване на сладка и солена вода



Дъждът и градушката внасят голямо количество сладка, по-лека вода в морето.



Тя остава на повърхността и при определени условия се събира в концентриран "джоб“ или кръг.



Когато започне да се смесва със солената вода, разликата в плътността и температурата прави цвета различим.



Турбуленции и въздушни мехурчета



Градушката и бурните вълни вкарват много въздух в повърхността на водата.



Този въздух излиза нагоре под формата на мехурчета – затова изглежда, сякаш "бълбука“.



Пяната е резултат от въздушните мехурчета и разбиването на органичен материал.



Подводни течения след буря



При силни дъждове в морето често се вливат потоци (дори малки дерета по плажа), които носят тиня, пясък и органични вещества.



Те могат да оформят видим "пласт“ или кръг във водата.



Разширяване и изчезване







С течение на времето вълните и теченията разсейват този концентриран "джоб“.



Затова за около 15–20 минути кръгът се разширява и се слива с морето, докато вече няма видим контраст.



Най-вероятното обяснение във Вашия случай е комбинация от дъждовна/градушкова вода (по-лека и различна на цвят), смесена със солената морска, плюс въздушни мехурчета и пяна от бурята.



Затова сте видели онзи "жив“ кръг, който бълбука и се разширява като дъх на морето.