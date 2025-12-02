ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Утре честваме паметта на свети пророк
Пророк Софония е третият по ред старозаветен пророк от "дванайсетте", когото честваме в тези последователни дни. Той живял във втората половина на VІІ век преди Христос в дните на юдейския цар Йосия, който положил много усилия за религиозната просвета на народа и в борбата срещу отклоненията в езическото многобожие.
В тази дейност пророкът му бил в помощ в онова време, когато вече се задавали външни заплахи за еврейския народ от Египет и от Вавилон. Софония бил съвременник на пророк Йеремия. Двамата пророци вещаели нападения от другородци и плен за народа.
Като предсказал бедствията, които щели да постигнат Юдея и околните страни, пророк Софония съветвал хората: "Потърсете Господ, всички смирени на земята, които изпълнявате законите Му; потърсете правдата, потърсете смиреномъдрието!". И предвещал на юдейския народ светлите новозаветни времена, когато Господ ще посети Своя народ, ще си избере хора кротки и смирени, които ще се уповават на Бога, а не само на себе си, няма да вършат неправди и да говорят лъжа. Християнските писатели отнасят към Църквата думите на пророк Софония: "Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Йерусалимова!".
Свети Теодор живял във втората половина на VI и началото на VII век в Египет. Понеже се отличил със свят живот и усърдна работа, той бил издигнат за Александрийски патриарх, но останал едва две години на този висок пост.
Със своята жива вяра и голямо милосърдие към бедните, болните и изоставените патриарх Теодор привлякъл голямо множество езичници в Църквата. Затова определени среди се настроили срещу него и подбудили множество езичници да нападнат праведния Теодор. Заловили го и след различни мъчения го обезглавили в 609 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025
Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
15:41 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
14:41 / 02.12.2025
Изпълнителката на най-популярната българска песен днес става на 7...
14:13 / 02.12.2025
Кардиолог: Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите
11:42 / 02.12.2025
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS