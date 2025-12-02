ИЗПРАТИ НОВИНА
Утре честваме паметта на свети пророк
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:14Коментари (0)13
© Plovdiv24.bg
На 3 декември честваме паметта на свети пророк Софония и на свещеномъченик Теодор Александрийски.

Пророк Софония е третият по ред старозаветен пророк от "дванайсетте", когото честваме в тези последователни дни. Той живял във втората половина на VІІ век преди Христос в дните на юдейския цар Йосия, който положил много усилия за религиозната просвета на народа и в борбата срещу отклоненията в езическото многобожие.

В тази дейност пророкът му бил в помощ в онова време, когато вече се задавали външни заплахи за еврейския народ от Египет и от Вавилон. Софония бил съвременник на пророк Йеремия. Двамата пророци вещаели нападения от другородци и плен за народа. 

Като предсказал бедствията, които щели да постигнат Юдея и околните страни, пророк Софония съветвал хората: "Потърсете Господ, всички смирени на земята, които изпълнявате законите Му; потърсете правдата, потърсете смиреномъдрието!". И предвещал на юдейския народ светлите новозаветни времена, когато Господ ще посети Своя народ, ще си избере хора кротки и смирени, които ще се уповават на Бога, а не само на себе си, няма да вършат неправди и да говорят лъжа. Християнските писатели отнасят към Църквата думите на пророк Софония: "Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Йерусалимова!".

Свети Теодор живял във втората половина на VI и началото на VII век в Египет. Понеже се отличил със свят живот и усърдна работа, той бил издигнат за Александрийски патриарх, но останал едва две години на този висок пост.

Със своята жива вяра и голямо милосърдие към бедните, болните и изоставените патриарх Теодор привлякъл голямо множество езичници в Църквата. Затова определени среди се настроили срещу него и подбудили множество езичници да нападнат праведния Теодор. Заловили го и след различни мъчения го обезглавили в 609 г.







Статистика: