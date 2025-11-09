ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Уреди се за "Евровизия"
По информация на "Уикенд" Дара веднъж вече е била на крачка от участие в "Евровизия", но лош късмет й е попречил да излезе на сцената. Било й е официално предложено да представя България през 2019 г. В последния момент обаче се взима решение страната ни да не участва в конкурса точно тази година. На следващата 2020-а е избрана друга млада изпълнителка – Виктория Георгиева. Тя също няма късмет.
Песента, която е подготвила, се радва на много фенове, но заради пандемията конкурсът се отлага с година, налага се изпълнителите да подготвят нови парчета и този път Виктория не е така успешна, както с първия си проект. Финишира на 11-о място. На следващата година за "Евровизия" поема "Интелиджънт мюзик проджект" на д-р Милен Врабевски, не стига до финала и БНТ решава да спре с участията си в този конкурс.
Паузата продължава 4 години. Преди дни БНТ съобщи, че се завръщаме в състезанието за 70-ата годишнина от създаването му, която ще се чества догодина. Според официалната информация, през следващите месеци екипът, който подготвя представянето ни на конкурса, ще има много работа, защото ще трябва да избере изпълнител и парче, които да изпрати на финалите – тази година те ща бъдат във Виена. По неофициална информация обаче изпълнителят отдавна е ясен и това е Дара.
След няколко сезона в "Гласът на България" и безапелационния успех на певицата в "Денсинг старс" преди близо две години, тя се счита за една от най-големите звезди у нас – не просто сред младите изпълнители, а сред всички на родната сцена. Варненката има и талант, и харизма, и красота, и хъс за работа и успех, които могат да я изстрелят на върха.
Най-вероятно неин продуцент ще бъде Борислав Миланов. Той е работил с почти всички наши изпълнители, които са стигали до финалите на "Евровизия" досега: Поли Генова, Кристиан Костов, "Екуинокс" и Виктория Георгиева. Единствено Елица и Стунджи, които през 2007-а се наредиха на пето място с песента си "Вода", не са ползвали услугите му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2141
|предишна страница [ 1/357 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от най-често употребяваните билки за високо кръвно
20:04 / 09.11.2025
Днес стана на 65
19:19 / 09.11.2025
Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
17:04 / 09.11.2025
Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
16:32 / 09.11.2025
Каква е разликата между инфаркт и инсулт, и какво да правим в пър...
17:36 / 09.11.2025
Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг
14:58 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS