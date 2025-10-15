ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Уилям и Кейт отново впечатлиха по време на събитие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:58Коментари (0)575
©
Принцът и принцесата на Уелс посетиха Северна Ирландия като част от кралските си ангажименти. И за пореден път се превърнаха във въплъщение на кралския романтизъм – забавлявайки се искрено и показвайки сърдечно отношение към хората.   

Двойката демонстрира и изключително хармонични отношения един към друг – усмихваха се и изглеждаха щастливи във взаимната си компания.

Двамата спазваха предварително изготвена програма, включваща посещение на учебния център на Пожарната служба на Северна Ирландия, разположен близо до град Кукстаун, графство Тайроун.

Уилям и Кейт останаха впечатлени от модерните съоръжения – докато наблюдаваха симулация на опасни ситуации в учебна среда.

На тръгване, на двойката бяха подарени три червени пожарникарски шапки за всяко от децата им - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

Следващата спирка бе фермата Mallon, специализирана в отглеждане на лен за производство на ленено платно. Двойката остана впечатлена от обширните полета, засадени с културата и още повече от машината от 40-те години на XX век, все още използвана за обработка на лена.

Дневното им пътешествие в Северна Ирландия завърши с нещо изключително симпатично -  месене и печене на сладък хляб и бране на ябълки.

Неочакваните, като за кралски особи, практики, Кейт и Уилям извършиха в семейната ферма Long Meadow Cider в графство Арма – прочуто като "овощното графство“ на Северна Ирландия. Фермата принадлежи на семейство МакКийвър вече три поколения. Фамилията произвежда сайдер, ябълков сок и оцет от 1968 г.

Машината за пресоване на ябълки особено впечатли Кейт, която възкликна: "Опитахме това у дома с ръчна преса. Беше доста забавно с децата – и доста разхвърляно.“

Последва дегустация на ябълков оцет. "Харесва ми! Никога не съм го пила така, директно, но обичам да го използвам в салати различни ястия“, отбеляза принцесата на Уелс. След което се обърна с усмивка към Уилям: "Ще си взема за вкъщи!“

След това кралската двойка помогна да се напълнят няколко кошници с ябълки, берейки плодовете директно от дърветата. Принцът отбеляза, че те изглеждат "сякаш са от филм за Хари Потър“.

А най-забавен за Кейт и Уилям бе моментът, в който сложиха престилки и запретнаха ръкави - за да направят местен традиционен картофено-ябълков хляб. Начинанието предизвика много смях, шеги – и дори лека бъркотия.

Последното посещение на кралската двойка на Северна Ирландия е през октомври 2022 г., малко след смъртта на кралица Елизабет II, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1761
15.10.2025 Той е на 65, а новата му любов на 30
15.10.2025 Позорните "Игри на волята" копаят дъното този сезон
15.10.2025 Това ли е жената, причина за последния скандален развод
15.10.2025 Нов филм за Майкъл Джексън носи 1 млрд. долара печалба, дъщеря му не е
доволна
15.10.2025 Вече не е дебела, холивудска звезда със страхотна фигура и стройни
крака
15.10.2025 Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
предишна страница [ 1/294 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Астрономите са притеснени: Задава се мощна магнитна буря
11:24 / 15.10.2025
Зрител: Този не го знам какъв бизнесмен е, но играе феноменално
09:35 / 15.10.2025
Недолюбван от пловдивчани бивш кмет празнува днес
08:47 / 15.10.2025
Красавица от Пловдив унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си п...
22:53 / 14.10.2025
Тейлър Суифт счупи всички рекорди
22:36 / 14.10.2025
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
21:30 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Пловдив приема първия си бюджет в евро
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: